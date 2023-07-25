Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:17

Published Сегодня, 20:17

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Агентство по рыболовству предлагает полностью запретить импорт морепродуктов в Россию

25 июля 2023, 20:17
Информационное агентство по рыболовству предложило полностью ограничить ввоз морепродуктов в Россию. Глава агентства Александр Савельев заявил, что наша страна имеет возможность обеспечить себя рыбой и не нуждается в импорте.

Он отметил, что большая часть импортированной рыбы является продукцией низкого качества. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Савельев напомнил, что в России есть достаточное количество водоемов, начиная от морей и заканчивая реками и озерами. Рыбаки каждый год добывают около пяти миллионов тонн рыбы, что вполне достаточно для обеспечения всей страны продуктом.

Однако для этого необходимо уменьшить экспорт, так как сейчас большое количество рыбы уходит за границу, вместо того, чтобы быть направленной на внутренний рынок, отметил эксперт.

Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Сегодня, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30