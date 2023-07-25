Агентство по рыболовству предлагает полностью запретить импорт морепродуктов в Россию

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Он отметил, что большая часть импортированной рыбы является продукцией низкого качества. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Савельев напомнил, что в России есть достаточное количество водоемов, начиная от морей и заканчивая реками и озерами. Рыбаки каждый год добывают около пяти миллионов тонн рыбы, что вполне достаточно для обеспечения всей страны продуктом.
Однако для этого необходимо уменьшить экспорт, так как сейчас большое количество рыбы уходит за границу, вместо того, чтобы быть направленной на внутренний рынок, отметил эксперт.