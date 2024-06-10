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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Омске завели дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны

Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны

10 июня 2024, 13:03
Фото: 1MI

В Омске завели дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ после осквернения памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Медвежье Исилькульского района.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

Правоохранители установили, что в селе Медвежье Исилькульского района вандалы разрисовали памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Неизвестные написали на нем оскорбительные надписи и символы.

По факту инцидента началась проверка, сейчас личности нарушителей устанавливаются, им грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Памятники#Великая Отечественная война#Уголовное дело#Памятник#Следком#Новости#Следствие#Уголовное#Следственные органы
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