Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).
Правоохранители установили, что в селе Медвежье Исилькульского района вандалы разрисовали памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Неизвестные написали на нем оскорбительные надписи и символы.
По факту инцидента началась проверка, сейчас личности нарушителей устанавливаются, им грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.