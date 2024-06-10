Перепутала педали. Суд вынес приговор омичке, которая сбила павильон с людьми

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 20-летней омички, которая обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
Суд установил, что вечером 9 ноября прошлого года девушка села за руль без прав и опыта вождения. Во время остановки на парковке у ТК «АТ-Маркет» на 6-й Станционной омичка перепутала педали тормоза и газа, не справилась с управлением и въехала уличный павильон, в котором находились три женщины.
В результате ДТП одна из потерпевших получила тяжкий вред здоровью. Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и запретило управлять транспортом в течение двух лет.