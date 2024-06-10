Перепутала педали. Суд вынес приговор омичке, которая сбила павильон с людьми

Суд установил, что вечером 9 ноября прошлого года девушка села за руль без прав и опыта вождения. Во время остановки на парковке у ТК «АТ-Маркет» на 6-й Станционной омичка перепутала педали тормоза и газа, не справилась с управлением и въехала уличный павильон, в котором находились три женщины.