Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания

В четверг, 13 июня, в селе Новотроицк могут возникнуть проблемы с телевизионной трансляцией. Они будут длиться с полудня до двух часов дня. Далее, в пятницу, 14 июня, возможны перебои в трансляции в Калачинске. Они продлятся с полудня до часу дня.