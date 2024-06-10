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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

иллюстрация

Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания

10 июня 2024, 05:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жители Омской области на всю неделю останутся без телевидения

В Омской области на этой неделе будут проводиться профилактические работы на телевизионных станциях, из-за чего возможно временное отключение телевещания.

На этой неделе в Омской области будут проводиться профилактические работы на телевизионных станциях. В связи с этим в регионе возможно временное отключение телевизионного вещания. Информацию о работах можно найти на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Уже сегодня с 11:00 до 12:00 без телевидения останутся жители села Крестики Оконешниковского района. Также с 11:00 до 13:00 возможны отключения в райцентре Павлоградка.

В четверг, 13 июня, в селе Новотроицк могут возникнуть проблемы с телевизионной трансляцией. Они будут длиться с полудня до двух часов дня. Далее, в пятницу, 14 июня, возможны перебои в трансляции в Калачинске. Они продлятся с полудня до часу дня.

Однако все работы могут перенести из-за погодных условий. Напомним, что на Омскую область надвигаются неблагоприятные погодные условия: ожидаются дожди, в том числе кратковременные, грозы и град. Также синоптики предупреждают о возможности тумана и внезапных порывов ветра со скоростью примерно 15-20 м/с.

Поставят на «паузу». Жителям Омской области отключат телевидение
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Калачинск#Непогода#Оконешниковский район#Профилактические работы#Телевизионное вещание#Крестики#Павлоградка#Новотроицк
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