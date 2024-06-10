Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
На этой неделе в Омской области будут проводиться профилактические работы на телевизионных станциях. В связи с этим в регионе возможно временное отключение телевизионного вещания. Информацию о работах можно найти на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Уже сегодня с 11:00 до 12:00 без телевидения останутся жители села Крестики Оконешниковского района. Также с 11:00 до 13:00 возможны отключения в райцентре Павлоградка.
В четверг, 13 июня, в селе Новотроицк могут возникнуть проблемы с телевизионной трансляцией. Они будут длиться с полудня до двух часов дня. Далее, в пятницу, 14 июня, возможны перебои в трансляции в Калачинске. Они продлятся с полудня до часу дня.
Однако все работы могут перенести из-за погодных условий. Напомним, что на Омскую область надвигаются неблагоприятные погодные условия: ожидаются дожди, в том числе кратковременные, грозы и град. Также синоптики предупреждают о возможности тумана и внезапных порывов ветра со скоростью примерно 15-20 м/с.