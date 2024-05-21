Испытания идут. Омичей предупредили, что срок отключения горячей воды могут сократить

К слову, у компании появилась собственная опрессовочная машина «Сота-10-20». Это нововведение положительно влияет на качество выполняемых работ и позволяет сократить время отключения горячей воды. Если в ходе испытаний будут обнаружены неплотности или повреждения, специалисты АО «ТК» проведут необходимый ремонт или замену участков тепловых сетей.