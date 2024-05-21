Испытания идут. Омичей предупредили, что срок отключения горячей воды могут сократить

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к новому отопительному сезону. Работы проходят на сетях АО «Тепловая компания». Специалисты проводят гидравлические испытания — это обязательная процедура, которая помогает выявить скрытые дефекты. Всего ремонтным бригадам предстоит проверить 1008 километров сетей.
К слову, у компании появилась собственная опрессовочная машина «Сота-10-20». Это нововведение положительно влияет на качество выполняемых работ и позволяет сократить время отключения горячей воды. Если в ходе испытаний будут обнаружены неплотности или повреждения, специалисты АО «ТК» проведут необходимый ремонт или замену участков тепловых сетей.
«Особо подчеркну, что во время гидравлических испытаний температура теплоносителя не превышает 40℃. Если вы увидели, что где-то из-под земли поступает вода, нужно обратиться в диспетчерскую службу АО „Тепловая компания“ по номерам телефонов: (3812) 68-39-68, 68-05-46», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Традиционно все работы по подготовке к отопительному сезону завершаются 15 сентября. Ранее Город55 рассказывал омичам, где они могут быстро и удобно узнать график отключения горячей воды в их доме.
Напомним, что на новый отопительный сезон в Омской области было выделено 4,5 миллиарда рублей.