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подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»

Испытания идут. Омичей предупредили, что срок отключения горячей воды могут сократить

21 мая 2024, 07:13
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста
подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»

Жителей Омска предупредили о возможном сокращении срока отключения горячей воды

Сергей Шелест рассказал о подготовке к новому отопительному сезону: на сетях АО «Тепловая компания» проходят гидравлические испытания. Это обязательная процедура, помогающая выявить скрытые дефекты. В этом году ремонтным бригадам предстоит проверить 1008 километров сетей.

Мэр Сергей Шелест рассказал о подготовке к новому отопительному сезону. Работы проходят на сетях АО «Тепловая компания». Специалисты проводят гидравлические испытания — это обязательная процедура, которая помогает выявить скрытые дефекты. Всего ремонтным бригадам предстоит проверить 1008 километров сетей.

подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»
подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»
подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»
подготовка к новому отопительному сезону на сетях АО «Тепловая компания»
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

К слову, у компании появилась собственная опрессовочная машина «Сота-10-20». Это нововведение положительно влияет на качество выполняемых работ и позволяет сократить время отключения горячей воды. Если в ходе испытаний будут обнаружены неплотности или повреждения, специалисты АО «ТК» проведут необходимый ремонт или замену участков тепловых сетей.

«Особо подчеркну, что во время гидравлических испытаний температура теплоносителя не превышает 40℃. Если вы увидели, что где-то из-под земли поступает вода, нужно обратиться в диспетчерскую службу АО „Тепловая компания“ по номерам телефонов: (3812) 68-39-68, 68-05-46», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.

Традиционно все работы по подготовке к отопительному сезону завершаются 15 сентября. Ранее Город55 рассказывал омичам, где они могут быстро и удобно узнать график отключения горячей воды в их доме.

Напомним, что на новый отопительный сезон в Омской области было выделено 4,5 миллиарда рублей.

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