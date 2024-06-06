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Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды

6 июня 2024, 10:11
Фото: 1MI
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Всему виной проблемный участок, на котором расположены коммуникации, хозяина которых не могут определить не первый год.

В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа, у которых пропало горячее водоснабжение. В доме №6 по улице Фурманова по графику воду отключали с 21 мая по 4 июня. Включение прошло вовремя, однако вечером 5 июня вода вновь исчезла.

«Каждое лето без воды сидим из-за того, что город с коммунальщиками трубы поделить не могут. А у нас столько пожилых людей тут живут, семьи с маленькими детьми. Уже и в прокуратуру жаловались в прошлом году. Толку никакого», — рассказала местная жительница.

В управляющей компании «СемеркаСервис», обслуживающей участок, сослались на аварию со стороны «Омск РТС». В организации добавили, что вода в жилой дом подается по «обратке».

«Отключение ГВС на указанном адресе связано с повреждением трубопровода, который принадлежит частной организации, расположенной по адресу ул. Фурманова, 7. Восстановительные работы проводит собственник теплосетей. „Омск РТС“ возобновит ГВС после получения уведомления от собственника о завершении ремонтных работ», — сообщили Городу55 в «Омск РТС».

Отметим, что такая проблема уже возникала год назад. Представитель частной организации сообщил, что за свой счет ремонтирует теплосети и не может передать их на баланс городской администрации. В мэрии сообщили что «юридическое лицо направило заявление в администрацию округа о признании данной сети бесхозяйной».

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#Евгений Игишев#Омск#Теплосети#Авария#Горячая вода#Ремонтные работы#Коммунальные службы#Трубопровод
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