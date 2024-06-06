Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды

Отметим, что такая проблема уже возникала год назад. Представитель частной организации сообщил, что за свой счет ремонтирует теплосети и не может передать их на баланс городской администрации. В мэрии сообщили что «юридическое лицо направило заявление в администрацию округа о признании данной сети бесхозяйной».