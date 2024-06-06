Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В редакцию Города55 обратились жители Центрального округа, у которых пропало горячее водоснабжение. В доме №6 по улице Фурманова по графику воду отключали с 21 мая по 4 июня. Включение прошло вовремя, однако вечером 5 июня вода вновь исчезла.
«Каждое лето без воды сидим из-за того, что город с коммунальщиками трубы поделить не могут. А у нас столько пожилых людей тут живут, семьи с маленькими детьми. Уже и в прокуратуру жаловались в прошлом году. Толку никакого», — рассказала местная жительница.
В управляющей компании «СемеркаСервис», обслуживающей участок, сослались на аварию со стороны «Омск РТС». В организации добавили, что вода в жилой дом подается по «обратке».
«Отключение ГВС на указанном адресе связано с повреждением трубопровода, который принадлежит частной организации, расположенной по адресу ул. Фурманова, 7. Восстановительные работы проводит собственник теплосетей. „Омск РТС“ возобновит ГВС после получения уведомления от собственника о завершении ремонтных работ», — сообщили Городу55 в «Омск РТС».
Отметим, что такая проблема уже возникала год назад. Представитель частной организации сообщил, что за свой счет ремонтирует теплосети и не может передать их на баланс городской администрации. В мэрии сообщили что «юридическое лицо направило заявление в администрацию округа о признании данной сети бесхозяйной».