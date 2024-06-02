Поставят на «паузу». Жителям Омской области отключат телевидение

На 6 июня запланированы работы на передающих станциях, осуществляющих вещание на село Атирка (с 11 до 17 часов, все каналы) и Новоцарицыно — в последнем случае работы запланированы на период с 16 до 18 часов и могут сказаться на вещании телеканалов «Спас», «РЕН-ТВ», «Домашний», «Пятница» и «Звезда» (с 11 по 20 каналы).