Поставят на «паузу». Жителям Омской области отключат телевидение

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По данным сайта смотрицифру.рф, с 4 по 7 июня в некоторых населенных пунктах Омской области ТВ-вещание будет идти с перерывами: максимальное время «пропажи» сигнала составит не более 6 часов.
Кроме того, технические работы скажутся не на всех наборах каналов: даже когда прекратится вещание одного пакета трансляций, второй вполне может продолжать свою работу.
Первое такое отключение запланировано на вторник, 4 июня, на передающей станции, обслуживающей село Литковка: с 11:00 до 17:00 часов будут недоступны оба пакета каналов вещания.
В среду, 5 июня, отключения затронут село Вассис и р. п. Шербакуль. В Вассисе, с 11 часов утра и до 17 часов вечера будет приостановлено вещание обоих пакетов телеканалов, в Шербакуле отключение продлится до 14:00 и затронет такие телеканалы как «Первый», «Россия», «НТВ» и «Матч» (1-10 «кнопки»).
На 6 июня запланированы работы на передающих станциях, осуществляющих вещание на село Атирка (с 11 до 17 часов, все каналы) и Новоцарицыно — в последнем случае работы запланированы на период с 16 до 18 часов и могут сказаться на вещании телеканалов «Спас», «РЕН-ТВ», «Домашний», «Пятница» и «Звезда» (с 11 по 20 каналы).
Последний день отключений, 7 июня, станет самым объемным по количеству работ и скажется на большей территории покрытия:
Как отмечается на сайте цифрового телевидения, время работ может измениться, если испортится погода. Кроме того, все отключения согласованы с вещателями.
Напомним, ранее Город55 сообщал о масштабных отключениях водоснабжения в Омске: все работы начнутся уже 4 июня.