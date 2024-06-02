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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

иллюстрация

Поставят на «паузу». Жителям Омской области отключат телевидение

2 июня 2024, 13:24
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области столкнутся с отключением ТВ-вещания

Но, беспокоиться не стоит — все отключения продлятся не больше нескольких часов: в это время на передающих станциях будут проводить все необходимые работы.

По данным сайта смотрицифру.рф, с 4 по 7 июня в некоторых населенных пунктах Омской области ТВ-вещание будет идти с перерывами: максимальное время «пропажи» сигнала составит не более 6 часов.

Кроме того, технические работы скажутся не на всех наборах каналов: даже когда прекратится вещание одного пакета трансляций, второй вполне может продолжать свою работу.

Первое такое отключение запланировано на вторник, 4 июня, на передающей станции, обслуживающей село Литковка: с 11:00 до 17:00 часов будут недоступны оба пакета каналов вещания.

В среду, 5 июня, отключения затронут село Вассис и р. п. Шербакуль. В Вассисе, с 11 часов утра и до 17 часов вечера будет приостановлено вещание обоих пакетов телеканалов, в Шербакуле отключение продлится до 14:00 и затронет такие телеканалы как «Первый», «Россия», «НТВ» и «Матч» (1-10 «кнопки»).

На 6 июня запланированы работы на передающих станциях, осуществляющих вещание на село Атирка (с 11 до 17 часов, все каналы) и Новоцарицыно — в последнем случае работы запланированы на период с 16 до 18 часов и могут сказаться на вещании телеканалов «Спас», «РЕН-ТВ», «Домашний», «Пятница» и «Звезда» (с 11 по 20 каналы).

Последний день отключений, 7 июня, станет самым объемным по количеству работ и скажется на большей территории покрытия:

  • в селе Вольном (с 12 до 15 часов, вторая группа каналов);
  • в селе Ингалы (с 11 до 13 часов, вторая группа каналов);
  • в Исилькуле (с 7 до 9 часов утра, вторая группа каналов);
  • в рабочем поселке Шербакуль (с 13 до 18 часов, первая группа каналов).

Как отмечается на сайте цифрового телевидения, время работ может измениться, если испортится погода. Кроме того, все отключения согласованы с вещателями.

Напомним, ранее Город55 сообщал о масштабных отключениях водоснабжения в Омске: все работы начнутся уже 4 июня.

Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды
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#Илья Скобин#Общество#Погода#Омская область#Новости#Цифровое телевидение#Телевидение#ТВ-вещание#Технические работы
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