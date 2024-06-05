Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды

Кроме того, воды не будет в частном секторе по улице Осоавиахимовская от ул. 5-й Северной до ул. 5-й Армии, в частном секторе по улице 5й Армии от ул. Осоавиахимовская до ул. Орджоникидзе и в частном секторе по улицам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Северная от ул. Орджоникидзе до ул. Тарской.