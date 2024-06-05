Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды, которое пройдет уже на этой неделе. 7 июня сотрудники водоканала будут проводить ремонтные работы на водопроводе по адресу: Космический проспект, 35. Из-за этого в некоторых домах поблизости с 10:00 до 17:00 не будет водоснабжения.
Под отключение попадают следующие адреса:
Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: Космический проспект, 33 с 10:00 до окончания работ.
В начале следующей недели горожанам также придется запастись ресурсом. На этот раз ремонт будет проходить с 11:00 10 июня до 06:00 11 июня на водопроводных сетях по адресу: ул. 5 Армии-Осоавиахимовская.
Воды не будет в следующих постройках:
Кроме того, воды не будет в частном секторе по улице Осоавиахимовская от ул. 5-й Северной до ул. 5-й Армии, в частном секторе по улице 5й Армии от ул. Осоавиахимовская до ул. Орджоникидзе и в частном секторе по улицам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Северная от ул. Орджоникидзе до ул. Тарской.
Омичей, чьи дома попадают под отключения, сотрудники водоканала просят запастись водой и с пониманием отнестись к проведению работ.