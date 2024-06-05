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Updated Сегодня, 13:37

Скоро десятки омских домов останутся без воды из-за ремонта водопроводных сетей

Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды

5 июня 2024, 13:37
Фото: 1MI

Скоро десятки омских домов останутся без воды из-за ремонта водопроводных сетей

Из-за ремонта водопроводных сетей на Космическом проспекте и улице 5 Армии-Осоавиахимовская жители десятков домов на время останутся без воды.

В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды, которое пройдет уже на этой неделе. 7 июня сотрудники водоканала будут проводить ремонтные работы на водопроводе по адресу: Космический проспект, 35. Из-за этого в некоторых домах поблизости с 10:00 до 17:00 не будет водоснабжения.

Под отключение попадают следующие адреса:

  • Космический пр-т, 13, 17/1, 21А, 21/1,17, 21, 23, 27, 33, 31, 29, 35, 35А, 39, 41, 19А.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: Космический проспект, 33 с 10:00 до окончания работ.

В начале следующей недели горожанам также придется запастись ресурсом. На этот раз ремонт будет проходить с 11:00 10 июня до 06:00 11 июня на водопроводных сетях по адресу: ул. 5 Армии-Осоавиахимовская.

Воды не будет в следующих постройках:

  • Ул. 1-я Северная, 91, 95, 95в;
  • Ул. 2-я Северная, 65;
  • Ул. 3-я Северная, 123,123к1;
  • Ул. 4-я Северная, 95, 104, 104к1;
  • Ул. 5-я Северная, 106, 124
  • Ул. Герцена, 48 лит А, 50, 58, 69, 79, 85;
  • Ул. 5 Армии, 64, 71;
  • Ул. Осоавиахимовская, 36, 36а;
  • Ул. Орджоникидзе, 83к1, 88, 90, 120;
  • Ул. Тарская, 77а, 96, 109, 113;
  • Водоразборные колонки:
  • 2, 4, 5 Северная — Осоавиахимовская;
  • 5й Армии — Осоавиахимовская, Тарская, Орджоникидзе;
  • 6-я Северная — Тарская;

Кроме того, воды не будет в частном секторе по улице Осоавиахимовская от ул. 5-й Северной до ул. 5-й Армии, в частном секторе по улице 5й Армии от ул. Осоавиахимовская до ул. Орджоникидзе и в частном секторе по улицам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Северная от ул. Орджоникидзе до ул. Тарской.

Омичей, чьи дома попадают под отключения, сотрудники водоканала просят запастись водой и с пониманием отнестись к проведению работ.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Ремонт водопровода
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