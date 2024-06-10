Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Бийска

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Общество с ограниченной ответственностью «КЗ „Генерация“», зарегистрированное в Бийске (это Алтайский край) на улице Петра Мерлина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«КЗ „Генерация“» специализируется на «производстве паровых котлов и их частей». Ее выручка за 2023 год превысила 370 млн рублей. Генеральным директором и единственным бенефициаром компании является Евгений Копылов.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.