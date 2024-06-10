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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Омской «Тепловой компании» пригрозил банкротством кредитор из Алтайского края

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Бийска

10 июня 2024, 10:28
Фото: gorod55.ru

Омской «Тепловой компании» пригрозил банкротством кредитор из Алтайского края

Фирма «КЗ „Генерация“» готова пойти в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «КЗ „Генерация“», зарегистрированное в Бийске (это Алтайский край) на улице Петра Мерлина, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«КЗ „Генерация“» специализируется на «производстве паровых котлов и их частей». Ее выручка за 2023 год превысила 370 млн рублей. Генеральным директором и единственным бенефициаром компании является Евгений Копылов.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости
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