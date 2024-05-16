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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

У омской «Тепловой компании» объявились еще 2 непримиримых кредитора

У омской «Тепловой» объявились сразу 2 непримиримых кредитора

16 мая 2024, 10:03
Фото: Город55

У омской «Тепловой компании» объявились еще 2 непримиримых кредитора

Московская фирма и омский ИП грозят пойти в суд из-за долга.

Согласно опубликованным сегодня официальным сообщениям, сразу два кредитора готовы обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать несостоятельным должником акционерное общество «Тепловая компания». Это ИП Андрей Ковалев и ООО «Гидроальянс», действующее через своего представителя Ивана Данилова.

Ковалев, судя по его ИНН, является уроженцем Тверской области, но зарегистрирован как ИП в Омске, его основная специализация — оптовая торговля «машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». «Гидроальянс» «прописан» в Москве и занимается оптовой неспециализированной торговлей. Его бенефициар — Алексей Уваров.

Напомним: о своей готовности обанкротить омскую «Тепловую компанию» за последние полтора года заявило множество фирм и ИП со всех концов России. Не помешало этому и преобразование МУПа в АО. Большинство таких заявлений не получают продолжения в суде: они являются скорее способом нажать на должника, чтобы быстрее получить деньги.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Дела о банкротстве
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