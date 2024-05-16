У омской «Тепловой» объявились сразу 2 непримиримых кредитора

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Согласно опубликованным сегодня официальным сообщениям, сразу два кредитора готовы обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать несостоятельным должником акционерное общество «Тепловая компания». Это ИП Андрей Ковалев и ООО «Гидроальянс», действующее через своего представителя Ивана Данилова.
Ковалев, судя по его ИНН, является уроженцем Тверской области, но зарегистрирован как ИП в Омске, его основная специализация — оптовая торговля «машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». «Гидроальянс» «прописан» в Москве и занимается оптовой неспециализированной торговлей. Его бенефициар — Алексей Уваров.
Напомним: о своей готовности обанкротить омскую «Тепловую компанию» за последние полтора года заявило множество фирм и ИП со всех концов России. Не помешало этому и преобразование МУПа в АО. Большинство таких заявлений не получают продолжения в суде: они являются скорее способом нажать на должника, чтобы быстрее получить деньги.