У омской «Тепловой» объявились сразу 2 непримиримых кредитора

Напомним: о своей готовности обанкротить омскую «Тепловую компанию» за последние полтора года заявило множество фирм и ИП со всех концов России. Не помешало этому и преобразование МУПа в АО. Большинство таких заявлений не получают продолжения в суде: они являются скорее способом нажать на должника, чтобы быстрее получить деньги.