«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева обрадовало появление тележек для багажа в аэропорту им. Карбышева. Об их отсутствии журналист высказался несколько месяцев назад, во время прилета в город на соревнования по боулингу.
«Как выяснилось, в зоне прилета, по требованию, Омский аэропорт все же предоставляет тележки пассажирам, у которых много багажа! Об этом мне любезно сообщила милая сотрудница аэропорта Светлана Анатольевна! Это небольшая, но наша общая победа, гостей и жителей Омска! Продолжаем держать руку на пульсе добра и справедливости!», — написал комментатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что во время прошлого приезда в Омск Губерниев остался недоволен отсутствием тележек для багажа в аэропорту и высказался об этом в соцсетях. На его обращение отреагировали представители аэровокзала, объяснив ситуацию тем, что тележки в помещении не могут использоваться из-за маленькой зоны получения багажа.