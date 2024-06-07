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Губерниев восхитился появлением тележек для багажа в омском аэропорту

«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту

7 июня 2024, 08:26
Фото: gorod55.ru

Губерниев восхитился появлением тележек для багажа в омском аэропорту

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл в Омск на турнир по художественной гимнастике и обрадовался появлению тележек для багажа в аэропорту. На их отсутствие он пожаловался во время прошлого приезда в город.

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева обрадовало появление тележек для багажа в аэропорту им. Карбышева. Об их отсутствии журналист высказался несколько месяцев назад, во время прилета в город на соревнования по боулингу.

«Как выяснилось, в зоне прилета, по требованию, Омский аэропорт все же предоставляет тележки пассажирам, у которых много багажа! Об этом мне любезно сообщила милая сотрудница аэропорта Светлана Анатольевна! Это небольшая, но наша общая победа, гостей и жителей Омска! Продолжаем держать руку на пульсе добра и справедливости!», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что во время прошлого приезда в Омск Губерниев остался недоволен отсутствием тележек для багажа в аэропорту и высказался об этом в соцсетях. На его обращение отреагировали представители аэровокзала, объяснив ситуацию тем, что тележки в помещении не могут использоваться из-за маленькой зоны получения багажа.

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