«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту

Напомним, что во время прошлого приезда в Омск Губерниев остался недоволен отсутствием тележек для багажа в аэропорту и высказался об этом в соцсетях. На его обращение отреагировали представители аэровокзала, объяснив ситуацию тем, что тележки в помещении не могут использоваться из-за маленькой зоны получения багажа.