«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетел сегодня утром в Омск. Аэропорт имени Д. М. Карбышева ему крайне не понравился.
Он написал в своем телеграм-канале, что прилетел в город с тремя большими сумками и палками. Губерниев ожидал, что в аэропорту будут тележки для транспортировки багажа, однако их не оказалось.
Телеведущий обратился с вопросом о них к работнику аэровокзала и услышал крайне неприятный для него ответ. По его словам, женщина с улыбкой сказала: «Тащите, как хотите». Губерниев назвал сотрудников аэропорта позорниками, упомянув, что Омск считается городом-миллионником.
Представители омского аэровокзала прокомментировали эту ситуацию, сказав, что на территории нет багажных тележек из-за определенных инфраструктурных ограничений. Оказывается, что из-за маленькой зоны получения багажа перевозка чемоданов на тележках запрещена.
Также их использование не допускают из-за небольшой площади парковки аэропорта. Дело в том, что тележки могут помешать движению транспорта на участке, который и так ограничен городской застройкой.
По словам пресс-службы аэропорта, жалобы на отсутствие тележек поступают, но их крайне мало. По поводу ответа сотрудницы Губерниеву будет проведено внутреннее расследование.
Добавим, что прилетевший в Омск Губерниев откомментирует финал Кубка Континентальной Лиги-2024 по боулингу.