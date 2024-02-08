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Updated Сегодня, 09:32

иллюстрация

«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт

8 февраля 2024, 09:10
Фото: Город55
иллюстрация

Известный комментатор Губерниев раскритиковал работу омского аэропорта

Работники аэровокзала пояснили, почему для пассажиров не предусмотрены багажные тележки, отсутствие которых так возмутило гостя.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетел сегодня утром в Омск. Аэропорт имени Д. М. Карбышева ему крайне не понравился.

Он написал в своем телеграм-канале, что прилетел в город с тремя большими сумками и палками. Губерниев ожидал, что в аэропорту будут тележки для транспортировки багажа, однако их не оказалось.

Телеведущий обратился с вопросом о них к работнику аэровокзала и услышал крайне неприятный для него ответ. По его словам, женщина с улыбкой сказала: «Тащите, как хотите». Губерниев назвал сотрудников аэропорта позорниками, упомянув, что Омск считается городом-миллионником.

Представители омского аэровокзала прокомментировали эту ситуацию, сказав, что на территории нет багажных тележек из-за определенных инфраструктурных ограничений. Оказывается, что из-за маленькой зоны получения багажа перевозка чемоданов на тележках запрещена.

Также их использование не допускают из-за небольшой площади парковки аэропорта. Дело в том, что тележки могут помешать движению транспорта на участке, который и так ограничен городской застройкой.

По словам пресс-службы аэропорта, жалобы на отсутствие тележек поступают, но их крайне мало. По поводу ответа сотрудницы Губерниеву будет проведено внутреннее расследование.

Добавим, что прилетевший в Омск Губерниев откомментирует финал Кубка Континентальной Лиги-2024 по боулингу.

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#Омск#Омская область#Новости#Омский аэропорт#Жалоба#Алина Ясинская#Дмитрий Губерниев
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