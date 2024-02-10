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Губерниев снова раскритиковал работу омского аэропорта

Комментатор Губерниев снова высказал недовольство работой омского аэропорта

10 февраля 2024, 12:47
Фото: 1MI

Губерниев снова раскритиковал работу омского аэропорта

Это случилось в прямом эфире телеканала «Матч!» во время соревнований по женскому биатлону.

Дмитрий Губерниев вновь вспомнил о неприятном инциденте, который произошел с ним в омском аэропорту несколько дней назад. На этот раз он прокомментировал ситуацию с тележками во время прямого эфира зимней спартакиады на телеканале «Матч!».

Спортивный журналист сравнил омский аэропорт с челябинским, подчеркнув, что во втором обслуживание пассажиров намного лучше.

«Накануне после соревнований по боулингу, которые были в Омске, мы с Дмитрием Заниным добирались через Новосибирск до Челябинска. Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам авиакомпании S7. Молодцы! Они проявили гибкость и профессионализм», — поделился Губерниев.

После положительного отзыва о недавнем перелете, комментатор назвал ситуацию в омском аэропорте «кошмаром и ужасом».

«После омского аэропорта, где вообще нет ни одной тележки, кошмар и ужас, товарищи руководители аэропорта! Стыд и срам. Я же ведь не слезу с вас. В Челябинск приезжаешь, и вот вам пожалуйста, удобства для пассажиров, а площади в аэропортах, между прочим, примерно одинаковые», — добавил журналист.

Напомним, что Дмитрий Губерниев прилетел в Омск на соревнования по боулингу утром 8 февраля и оказался крайне недоволен отсутствием тележек для перевозки багажа. После в пресс-службе аэропорта ситуацию объяснили тем, что у помещения слишком маленькая площадь для их использования.

«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт
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#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Аэропорт#Журналист#Новости#Омский аэропорт#Жалоба#Комментарий#Анастасия Баянова
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