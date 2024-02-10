Комментатор Губерниев снова высказал недовольство работой омского аэропорта

Дмитрий Губерниев вновь вспомнил о неприятном инциденте, который произошел с ним в омском аэропорту несколько дней назад. На этот раз он прокомментировал ситуацию с тележками во время прямого эфира зимней спартакиады на телеканале «Матч!».