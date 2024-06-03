Поющий фотограф. Омич Владимир Кудринский стал участником шоу «Песни от всей души»

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 04:54
Владимир Кудринский — известный фотограф из Омска, член Союза фотохудожников России — принял участие в шоу «Песни от всей души», которое транслировалось на федеральном канале «Россия 1». В рамках программы Владимир спел песню «Нам не жить друг без друга» Муслима Магомаева.
«Владимир Федорович, Вы удивительный поющий фотохудожник. Знаю, что Вы поете давно. С детства Вас сравнивали с Муслимом Магомаевым. Вас даже называли Муса», — отметил Андрей Малахов.
После чего Владимир Кудринский рассказал, что в 1970-х годах после службы в армии он открыл для себя фотографию. Тогда он работал в ансамбле «ВИА-70» и ему нужно было сделать фотосессию коллектива. Именно так все и началось.
Сейчас Кудринский — автор более 30 фотоальбомов со своими работами. За его плечами также более 50 авторских выставок.