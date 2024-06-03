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Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

выступление Владимира Кудринского

Поющий фотограф. Омич Владимир Кудринский стал участником шоу «Песни от всей души»

3 июня 2024, 03:51
Фото: Программа «Песни от всей души» на канале «Россия 1»
выступление Владимира Кудринского

Известный омский фотограф выступил на телешоу и подарил Малахову свой фотоальбом

Владимир Кудринский, известный фотограф из Омска и член Союза фотохудожников России, исполнил песню «Нам не жить друг без друга» Муслима Магомаева на шоу «Песни от всей души» на федеральном канале «Россия 1».

Владимир Кудринский — известный фотограф из Омска, член Союза фотохудожников России — принял участие в шоу «Песни от всей души», которое транслировалось на федеральном канале «Россия 1». В рамках программы Владимир спел песню «Нам не жить друг без друга» Муслима Магомаева.

«Владимир Федорович, Вы удивительный поющий фотохудожник. Знаю, что Вы поете давно. С детства Вас сравнивали с Муслимом Магомаевым. Вас даже называли Муса», — отметил Андрей Малахов.

После чего Владимир Кудринский рассказал, что в 1970-х годах после службы в армии он открыл для себя фотографию. Тогда он работал в ансамбле «ВИА-70» и ему нужно было сделать фотосессию коллектива. Именно так все и началось.

Сейчас Кудринский — автор более 30 фотоальбомов со своими работами. За его плечами также более 50 авторских выставок.

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