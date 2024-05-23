Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Омичка примет участие в реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

Романтический эксперимент. Омичка примет участие в реалити-шоу на канале «Пятница!»

23 мая 2024, 09:48
Фото: Телеканал «Пятница»

Омичка примет участие в реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

25-летняя омичка Варвара Помогалова примет участие в новом сезоне проекта «Мистер Х», первый выпуск покажут уже сегодня.

Сегодня, 23 апреля, на телеканале «Пятница!» состоится премьера второго сезона романтического эксперимента «Мистер Х». В реалити-шоу примет участие 25-летняя омичка Варвара Помогалова. Девушка училась в ОмГУ на факультете филологии медиакоммуникаций, сейчас работает коучем, пишет стихи и любит играть в шахматы. На проекте она мечтает встретить харизматичного и неординарного мужчину.

Интересно, что в новом сезоне Мистеров Х будет двое, один — богач, другой — бедняк. Участницы до конца проекта не будут знать, кто является руководителем бизнеса, а кто только мечтает им стать.

«Участницы проекта — девушки от 21 года до 35 лет разных профессий: актриса-криптоброкер, психолог, помощник юриста, кондитер, ритейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие», — рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Первый выпуск реалити-шоу выйдет уже сегодня в 21:00.

Ранее Город55 писал, что песня омской поп-группы «5УТРА» попала в одну из серий продолжения сериала «Универ».

Песня омской группы 5УТРА появилась в новом сезоне сериала «Универ»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Телеканал#Шоу#Телешоу#ТНТ
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
«Тропки на наливайки протоптаны». В Омске ограничат продажу алкоголя в жилых домах
Сегодня, 06:41
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
Сегодня, 08:00
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"