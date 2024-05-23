Романтический эксперимент. Омичка примет участие в реалити-шоу на канале «Пятница!»

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сегодня, 23 апреля, на телеканале «Пятница!» состоится премьера второго сезона романтического эксперимента «Мистер Х». В реалити-шоу примет участие 25-летняя омичка Варвара Помогалова. Девушка училась в ОмГУ на факультете филологии медиакоммуникаций, сейчас работает коучем, пишет стихи и любит играть в шахматы. На проекте она мечтает встретить харизматичного и неординарного мужчину.
Интересно, что в новом сезоне Мистеров Х будет двое, один — богач, другой — бедняк. Участницы до конца проекта не будут знать, кто является руководителем бизнеса, а кто только мечтает им стать.
«Участницы проекта — девушки от 21 года до 35 лет разных профессий: актриса-криптоброкер, психолог, помощник юриста, кондитер, ритейл-менеджер, художница, инструктор по йоге и другие», — рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».
Первый выпуск реалити-шоу выйдет уже сегодня в 21:00.
Ранее Город55 писал, что песня омской поп-группы «5УТРА» попала в одну из серий продолжения сериала «Универ».