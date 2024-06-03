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Фотограф

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Июнь
Поющий фотограф. Омич Владимир Кудринский стал участником шоу «Песни от всей души»
3 июня, 03:51
Октябрь 2023
Шок. Ночью скоропостижно скончалась 38-летний омский фотограф Елена Латыпова
Об этом сообщили коллеги омички.
22 октября 2023, 09:37
Июнь 2023
Ушел из жизни омский фотограф и педагог Валерий Буйницкий
Прощание пройдет сегодня, 28 июня, в 14:00 часов.
28 июня 2023, 06:30

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