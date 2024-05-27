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шоу «Титаны»

10 млн и звание Титана. Президент омского «Иртыша» Сычев принял участие в шоу на ТНТ

27 мая 2024, 08:35
Фото: Телеканал ТНТ
шоу «Титаны»

Президент омского клуба «Иртыш» Сычев испытает свои силы в новом шоу на ТНТ

Проект собрал 99 самых сильных атлетов России, чтобы проверить их физические возможности и выявить победителя, которому достанется приз в 10 млн рублей. Среди участников — Дмитрий Сычев, заслуженный мастер спорта по футболу и президент футбольного клуба «Иртыш».

Телеканал ТНТ представляет уникальный спортивный эксперимент с использованием передовых технологий. В рамках этого проекта искусственный интеллект, проанализировав огромный объем данных, создал серию невероятно сложных испытаний, чтобы проверить физические возможности человека.

В новом проекте 99 самых сильных атлетов России будут соревноваться за звание победителя и приз в размере 10 миллионов рублей. Среди участников — Дмитрий Сычев, заслуженный мастер спорта по футболу и президент футбольного клуба «Иртыш».

В первом туре участники должны были как можно дольше провисеть на турнике над бассейном, полным воды. 40-летний Дмитрий Сычев пробыл в таком положении более шести минут и прошел в следующий этап. За успехами омского спортсмена можно следить по воскресеньям в 9 часов вечера на телеканале ТНТ.

Ранее мы сообщали, что на телеканале «Пятница!» состоится премьера второго сезона романтического реалити-шоу «Мистер Х». В этом проекте примет участие 25-летняя Варвара Помогалова из Омска.

Девушка окончила факультет филологии и медиакоммуникаций ОмГУ, сейчас работает коучем, пишет стихи и увлекается игрой в шахматы. Она мечтает встретить на проекте харизматичного и неординарного мужчину. В новом сезоне шоу «Мистеры Х» будет два участника. Один — богач, а другой — бедняк. До финала проекта девушки не будут знать, кто из них руководит бизнесом, а кто только мечтает о нем.

Романтический эксперимент. Омичка примет участие в реалити-шоу на канале «Пятница!»
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