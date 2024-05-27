10 млн и звание Титана. Президент омского «Иртыша» Сычев принял участие в шоу на ТНТ

Девушка окончила факультет филологии и медиакоммуникаций ОмГУ, сейчас работает коучем, пишет стихи и увлекается игрой в шахматы. Она мечтает встретить на проекте харизматичного и неординарного мужчину. В новом сезоне шоу «Мистеры Х» будет два участника. Один — богач, а другой — бедняк. До финала проекта девушки не будут знать, кто из них руководит бизнесом, а кто только мечтает о нем.