10 млн и звание Титана. Президент омского «Иртыша» Сычев принял участие в шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Телеканал ТНТ представляет уникальный спортивный эксперимент с использованием передовых технологий. В рамках этого проекта искусственный интеллект, проанализировав огромный объем данных, создал серию невероятно сложных испытаний, чтобы проверить физические возможности человека.
В новом проекте 99 самых сильных атлетов России будут соревноваться за звание победителя и приз в размере 10 миллионов рублей. Среди участников — Дмитрий Сычев, заслуженный мастер спорта по футболу и президент футбольного клуба «Иртыш».
В первом туре участники должны были как можно дольше провисеть на турнике над бассейном, полным воды. 40-летний Дмитрий Сычев пробыл в таком положении более шести минут и прошел в следующий этап. За успехами омского спортсмена можно следить по воскресеньям в 9 часов вечера на телеканале ТНТ.
Ранее мы сообщали, что на телеканале «Пятница!» состоится премьера второго сезона романтического реалити-шоу «Мистер Х». В этом проекте примет участие 25-летняя Варвара Помогалова из Омска.
Девушка окончила факультет филологии и медиакоммуникаций ОмГУ, сейчас работает коучем, пишет стихи и увлекается игрой в шахматы. Она мечтает встретить на проекте харизматичного и неординарного мужчину. В новом сезоне шоу «Мистеры Х» будет два участника. Один — богач, а другой — бедняк. До финала проекта девушки не будут знать, кто из них руководит бизнесом, а кто только мечтает о нем.