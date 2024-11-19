Фотография

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2024
«Зубр» в небе. В Омск прилетел необычный самолет с хоккейной командой
19 ноября, 03:28
«Выглянула на пару минут»: омский астроном рассказал, как «охотиться» за кометой
16 октября, 03:55
Поющий фотограф. Омич Владимир Кудринский стал участником шоу «Песни от всей души»
3 июня, 03:51
Фотоохота. Инспектор охраны животного мира заснял редкого хищника Омской области
Хоть этот зверь и обитает на территории региона — преимущественно в северных районах, но увидеть рысь вживую и сфотографировать удается немногим.
3 апреля, 06:57
2023
Шантаж обнаженкой. Омичка вымогала у 19-летней родственницы 100 тысяч рублей
Женщине, ставшей фигуранткой уголовного дела, грозит до 4 лет лишения свободы.
23 декабря 2023, 05:18
В колонию за дикпик. Омича задержали за отправленную без спроса интимную фотографию
В полиции на 41-летнего омича возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов.
6 декабря 2023, 10:18
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
24 ноября 2023, 06:31
Одно фото и штраф. Омичку уличили в незаконном действии
Возбуждено дело.
9 апреля 2023, 08:09

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