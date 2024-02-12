Медсестра из Омской области выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде»

Участникам нужно было избавиться от цепей и открыть несколько замков на скорость, а после добраться до лодки как можно быстрее. Марина Нисилевич не справилась с этим заданием и оказалась на грани вылета вместе с Кристиной Орловой из Самары. К сожалению, в дополнительных испытаниях ей также не удалось победить.