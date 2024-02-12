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Жительница Омской области покинула реалити-шоу «Выжить в Самарканде»

Медсестра из Омской области выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде»

12 февраля 2024, 09:00
Фото: ТНТ

Жительница Омской области покинула реалити-шоу «Выжить в Самарканде»

Марина Нисилевич не справилась с заданиями в новом выпуске проекта.

Медсестра из Полтавского района Омской области Марина Нисилевич выбыла из реалити-шоу «Выжить в Самарканде» в пятом выпуске. Она не справилась с испытанием, которое обеспечило бы ей дальнейшее участие в проекте.

Участникам нужно было избавиться от цепей и открыть несколько замков на скорость, а после добраться до лодки как можно быстрее. Марина Нисилевич не справилась с этим заданием и оказалась на грани вылета вместе с Кристиной Орловой из Самары. К сожалению, в дополнительных испытаниях ей также не удалось победить.

«Закончилось мое участие в проекте. Обидно проигрывать. Я пришла на проект скромная, такая зажатая в своем собственном мире, удобная для всех, уступчивая. Здесь я поняла, что нужно отстаивать свои границы, что я могу это делать», — поделилась Марина.

Напомним, что участники проекта сражаются за главный приз в размере 10 000 000 рублей в многочисленных испытаниях. Несколько недель назад, в третьем выпуске, Марина Нисилевич уже находилась на грани вылета, но тогда свое место в команде звезд ей отдал певец Влад Топалов.

Полый выпуск реалити-шоу доступен на канале «ТНТ» в «Rutube».

Омская медсестра оказалась в команде знаменитостей проекта «Выжить в Самарканде»
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#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Реалити-шоу#Медсестра#Телевидение#Телеканал#Шоу#Анастасия Баянова
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