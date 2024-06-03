Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец

Напомним, что в результате падения мальчик получил закрытый компрессионный перелом четырех позвонков, черепно-мозговую травму и рану левого предплечья. Первое решение по делу было вынесено еще в марте 2022, однако тогда, по отца словам пострадавшего мальчика, судья отменил приговор первой инстанции и сказал, что дело опять должно рассматриваться в суде первой инстанции, но только в другом составе суда.