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В Омске суд вынес приговор чиновнику после падения ребенка в колодец

Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец

3 июня 2024, 10:17
Фото: 1MI

В Омске суд вынес приговор чиновнику после падения ребенка в колодец

Центральный районный суд вынес приговор чиновнику Юрию Макарину, он признан виновным в халатности, из-за которой серьезно пострадал ребенок.

Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений омской администрации Юрию Макарину.

По данным следствия и суда, 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл с друзьями во дворе дома по улице 40 лет Ракетных войск. Там он упал в водопроводный колодец, который был не закрыт крышкой. Школьника спасли друзья, но он получил серьезные травмы.

По мнению следствия, именно Макарин должен был следить за содержанием колодцев, в частности, выявлять открытые, чтобы не допустить несчастных случаев. Однако он не исполнил свои обязанности и открытый люк долгое время оставался незамеченным, именно туда и провалился ребенок.

Суд назначил чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно и запретил в течение одного года занимать руководящие должности.

Напомним, что в результате падения мальчик получил закрытый компрессионный перелом четырех позвонков, черепно-мозговую травму и рану левого предплечья. Первое решение по делу было вынесено еще в марте 2022, однако тогда, по отца словам пострадавшего мальчика, судья отменил приговор первой инстанции и сказал, что дело опять должно рассматриваться в суде первой инстанции, но только в другом составе суда.

Суд внезапно отменил приговор чиновнику, осужденному из-за падения ребенка в колодец
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