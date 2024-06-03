Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений омской администрации Юрию Макарину.
По данным следствия и суда, 1 сентября 2020 года 7-летний мальчик играл с друзьями во дворе дома по улице 40 лет Ракетных войск. Там он упал в водопроводный колодец, который был не закрыт крышкой. Школьника спасли друзья, но он получил серьезные травмы.
По мнению следствия, именно Макарин должен был следить за содержанием колодцев, в частности, выявлять открытые, чтобы не допустить несчастных случаев. Однако он не исполнил свои обязанности и открытый люк долгое время оставался незамеченным, именно туда и провалился ребенок.
Суд назначил чиновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно и запретил в течение одного года занимать руководящие должности.
Напомним, что в результате падения мальчик получил закрытый компрессионный перелом четырех позвонков, черепно-мозговую травму и рану левого предплечья. Первое решение по делу было вынесено еще в марте 2022, однако тогда, по отца словам пострадавшего мальчика, судья отменил приговор первой инстанции и сказал, что дело опять должно рассматриваться в суде первой инстанции, но только в другом составе суда.