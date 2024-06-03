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Экс-чиновник

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2024
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
2023
Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом
На деньги, полученные незаконным путем, он уже успел пробурить скважину на приусадебном участке.
18 мая 2023, 11:35
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Антон Гаак оказался в составе омской делегации в донецком городе Стаханове.
3 февраля 2023, 16:33
Московский суд перенес апелляцию по уголовному делу Сергея Калинина из-за болезни
2 февраля 2023, 03:49
2022
За машину экс-главы Седельниковского района «соревновались» на аукционе семь человек
Омский чиновник расплатился за плохие дороги своей машиной. Toyota Land Cruiser ушел с молотка по двойной цене.
21 октября 2022, 08:27

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