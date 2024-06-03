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Тяжкий вред здоровью

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2024
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
В Омске водитель автобуса пойдет под суд за наезд на пожилую пассажирку
Пенсионерка получила серьезные травмы. Водителю теперь грозит до 2 лет колонии.
25 апреля, 03:53
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
С пробитой головой. В Омске отменили оправдательный приговор судье, устроившему ДТП
28 февраля, 09:26
Омич обманул полицейских, чтобы защитить сожительницу, которая пырнула его ножом
Обман раскрылся после того, как на кухне в квартире обнаружили нож с красными потеками и замытые следы крови.
13 февраля, 13:24
Душа в душу. Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож
Гость жил у знакомого мужчины в однокомнатной квартире вместе со своей пассией.
8 февраля, 11:15
Целился в снег. Мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке
2 февраля, 09:46
Прямо в приемной директора. Омский учитель физкультуры серьезно избил отца ученицы
Мужчина не признает вину, тем временем ему грозит до восьми лет заключения.
24 января, 05:48
Попались под руку. Омич жестоко избил детскими лыжами пьяного соседа
Мужчина хотел защититься, поскольку ему угрожали ножом, но переусердствовал.
15 января, 11:19
2023
Был неосторожен. Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику
Парень совершил преступление в алкогольном опьянении из неприязни к бывшему товарищу по парте.
15 декабря 2023, 12:25
Сбил на переходе. В Омске водителя маршрутки будут судить за ДТП с пешеходом
ДТП произошло в июле на улице Бархатовой. Пострадавшая требует 1 млн рублей компенсации.
14 декабря 2023, 04:24
Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе
Омский областной суд отменил оправдательный приговор работникам двух предприятий, которые фигурируют в этой истории.
8 декабря 2023, 05:39
Гаражная расправа. Молодой омич нанес собутыльнику смертельный удар кувалдой
Подозреваемого задержали и изъяли вещественные доказательства.
6 декабря 2023, 07:45
Оторвалась селезенка. Омич жестоко избил свою сожительницу и попал под суд
В суд уголовное дело направила прокуратура Ленинского округа Омска.
21 ноября 2023, 12:20
Омский слесарь отсудил у работодателя миллион за серьезную травму на производстве
Мужчина работал с котлом, который изначально был установлен неправильно.
12 октября 2023, 09:47
Сбил и скрылся. Нарушителю из Омской области вынесли приговор
В Знаменском районном суде вынесен приговор водителю, который сбил девочку и скрылся с места происшествия.
9 августа 2023, 10:10
Пришлось судиться. В Омске рабочий получил химические ожоги глаз щелочью
Мужчина через суд получил компенсацию морального вреда.
7 августа 2023, 05:33
Забила мужа поленом. В Омске осудили женщину за преступление 14-летней давности
Поступь правосудия. Женщина получила уголовный срок за ссору с мужем в 2009 году.
17 марта 2023, 07:09
Не было детского кресла. Омский водитель пойдет под суд за летнее тройное ДТП
Омич вез 11-летнюю девочку на заднем сидении без кресла. Случилось ДТП, ребенок получил тяжкий вред здоровью. Дело на водителя передали в суд.
1 марта 2023, 07:53
Никак не остановится. В Омске мужчина надругался над ребенком после кражи и драки
Мужчине вменяют преступление против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
14 февраля 2023, 09:46

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