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Причинение вреда здоровью

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2024
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
После конфликта с бывшей работодательницей омичка ударила ее защитника ножом в грудь
Женщину уже задержали, сейчас полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.
5 февраля, 13:37
Целился в снег. Мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке
2 февраля, 09:46
2023
Сделали замечание. В Омской области 17-летний подросток ударил ножом знакомого матери
Мужчину госпитализировали, за его состоянием наблюдают медики.
30 октября 2023, 11:30
2022
Избивший человека до смерти омич не явился на оглашение приговора
Сейчас он находится в розыске.
11 июля 2022, 13:36
Во рту першит и сдавливает горло. Едкая химическая смесь окутала Омск почти на сутки
Запах не смог перебить даже дождь.
26 июня 2022, 06:30
Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери
Он не хотел заканчивать банкет.
15 июня 2022, 09:20

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