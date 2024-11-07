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Глава поселения

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2024
Кадровые изменения: участник СВО назначен главой Любинского поселения
В Омской области назначен новый глава Любинского городского поселения — Александр Спичак. Мужчина участвовал в специальной военной операции и имеет профильное образование
7 ноября, 07:31
Дорожная трагедия: главу поселения в Омской области обвиняют в гибели человека
В Полтавском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела против главы поселения, который обвиняется в халатности, приведшей к гибели мотоциклиста.
17 октября, 11:55
По собственному желанию. Глава райцентра в Омской области досрочно ушел в отставку
3 июля, 07:13
«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле
3 июня, 05:13
Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию
1 апреля, 06:22
2023
В Омской области глава поселения почти на миллион вырубил сосновый лес
Чиновник не признал вину.
8 августа 2023, 03:34
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Изменения произошли в структуре власти Любинского и Ингалинского поселений.
25 мая 2023, 08:12
Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия
Оказалось, что у чиновника было недвижимое имущество, о котором он не сообщил.
10 мая 2023, 04:54
2022
Секретный бизнес привел главу села из Омской области в суд
Чиновник нанес ущерб природе на 3.5 млн рублей.
11 ноября 2022, 07:41

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