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Родственники

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2024
«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников
5 ноября, 10:34
Не повод не платить за капремонт. Омичам пояснили, что делать при смерти собственника
Региональный фонд капремонта разъяснил, что даже после смерти собственника квартиры его родственники обязаны продолжать оплачивать взносы на капремонт.
30 октября, 06:27
Житель Омской области погиб во время бытовой ссоры с собственной сестрой
Следователям удалось установить, что к гибели 55-летнего мужчины причастна его сестра — в ведомстве считают, что убийство могло произойти из-за неприязни и упреков со стороны погибшего.
26 августа, 10:36
МВД объявило в розыск омичку, уехавшую в Турцию больше 2 лет назад
Тревогу забила сестра женщины — пропавшая перестала выходить на связь.
28 июля, 12:45
Успел попасть в ДТП. Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город
Известно, что мужчина за те сутки несколько раз употребил наркотики.
8 июля, 06:43
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
17 июня, 05:04
Забывшие путь. Сотрудники Росгвардии вернули домой омичей, потерявших память
Благодаря действиям сотрудников Росгвардии, удалось предотвратить как минимум два несчастья, вернув домой омичей, потерявших память.
9 июня, 08:03
Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира
31 мая, 03:11
Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте
Игра состоится завтра, 26 марта. Матч перенесли на два дня, так как в стране был объявлен траур.
25 марта, 05:44
Живы и здоровы. Омские полицейские нашли всех трех пропавших девушек
6 марта, 04:48
Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты
Подозреваемый успел набрать товаров на 30 тысяч рублей.
22 февраля, 05:03
Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, мужчина погиб в больнице из-за того, что его оставили без присмотра.
31 января, 08:58
Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город
19 января, 08:33
2023
Омских школьников попросили заполнить анкеты для военкомата. Объясняем, для чего
24 октября 2023, 04:03
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
У силовика собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе.
4 июля 2023, 09:43
2022
Украл, выпил, в тюрьму. Рецидивист из Омской области обокрал родного дядю
25 октября 2022, 07:54
Семейная кража. В Омске два брата похитили со стройки силовой кабель
Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.
17 октября 2022, 09:10
Фейковые родственники лишили 84-летнюю омичку всех сбережений
Женщину убедили в том, что у ее родственников проблемы.
22 августа 2022, 07:22

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