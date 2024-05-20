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иллюстрация

159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека

20 мая 2024, 07:10
Фото: Город55
иллюстрация

За неделю в Омской области на пожарах погибли два человека

В региональном МЧС подвели итоги прошедшей недели. Было зарегистрировано 159 пожаров, в результате которых погибли два человека. Большинство возгораний произошло из-за травы и мусора.

В региональном МЧС подвели итоги и сообщили, что за прошедшую неделю произошло 159 пожаров:

  • 93 пожара были связаны с возгоранием травы и мусора;
  • 74 раза выезжали по ложным вызовам;
  • 143 раза сработала сигнализация, но это не подтвердилось.

Отметим, что с 6 по 12 мая в пожарах погибли два человека. Чтобы избежать подобных трагедий, сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности. Вот основные из них:

  1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.
  2. Не перегружайте электросети.
  3. Отключайте электроприборы, уходя из помещения.
  4. Следите за печами.
  5. Помните, что открытый огонь под запретом, так как в регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее Город55 рассказывал о жителе Омской области, по вине которого вспыхнуло поле. Когда пожарные приехали, поджигателя уже не было на месте. Однако его нашли по горячим следам. Житель села признал, что пожар возник по его вине. Он утверждал, что не поджог сухую траву намеренно, а просто курил и не потушил сигарету.

В результате мужчина был оштрафован на 40 тысяч рублей — это минимальный штраф в период особого противопожарного режима. Кроме того, ему пришлось тушить пожар своими силами. К счастью, пламя не распространилось на лес. В противном случае последствия могли быть гораздо более серьезными, в том числе и для того, кто нарушил правила пожарной безопасности.

Лично участвовал в тушении. Житель омского села случайно поджег поле и получил штраф
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