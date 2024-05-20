159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В региональном МЧС подвели итоги и сообщили, что за прошедшую неделю произошло 159 пожаров:
Отметим, что с 6 по 12 мая в пожарах погибли два человека. Чтобы избежать подобных трагедий, сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности. Вот основные из них:
Ранее Город55 рассказывал о жителе Омской области, по вине которого вспыхнуло поле. Когда пожарные приехали, поджигателя уже не было на месте. Однако его нашли по горячим следам. Житель села признал, что пожар возник по его вине. Он утверждал, что не поджог сухую траву намеренно, а просто курил и не потушил сигарету.
В результате мужчина был оштрафован на 40 тысяч рублей — это минимальный штраф в период особого противопожарного режима. Кроме того, ему пришлось тушить пожар своими силами. К счастью, пламя не распространилось на лес. В противном случае последствия могли быть гораздо более серьезными, в том числе и для того, кто нарушил правила пожарной безопасности.