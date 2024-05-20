159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека

Ранее Город55 рассказывал о жителе Омской области, по вине которого вспыхнуло поле. Когда пожарные приехали, поджигателя уже не было на месте. Однако его нашли по горячим следам. Житель села признал, что пожар возник по его вине. Он утверждал, что не поджог сухую траву намеренно, а просто курил и не потушил сигарету.