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Published Сегодня, 19:53

Modified Сегодня, 19:55

Updated Сегодня, 19:55

Стало известно, почему полезно коллекционировать вещи. Ответ психологов

Стало известно, почему полезно коллекционировать вещи. Ответ психологов

28 мая 2024, 19:53
Фото: Город55
Коллекционированием занимается лишь некоторая часть людей. Однако это занятие, как выясняется, может быть очень полезным. Подробности — в материале Города55.

Оказывается, процесс поиска предметов может приносить радость. При коллекционировании человек получает положительные эмоции, ведь есть вполне достижимая цель.

Интересующиеся коллекционированием могут находить друзей через свое хобби. Кто-то даже объединяется в сообщества. Коллекционеры обмениваются впечатлениями, полезной информацией и устраивают соревнования по тому, кто быстрее найдет редкий предмет.

Также это занятие подчеркивает индивидуальность человека. Например, футбольный фанат может собирать программки матчей или сувениры, демонстрируя свою приверженность определенной команде.

Стоит сказать, что коллекция может быть личной, так что каждый предмет будет хранить особенное воспоминание. Психологи говорят, что коллекционирование может компенсировать недостаток любви от окружающих. Это хобби также является способом борьбы с экзистенциальными страхами. Смысл в том, что коллекция будет существовать и после смерти владельца.

Кстати, накопительство — совсем другая история. Если это патологическое собирательство, то речь идет про психическое расстройство. Издание newia.ru пишет, что пациенты с этим заболеванием имеют навязчивое желание сохранять вещи, в том числе и бесполезные.

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Психология#Новости#Коллекция#Коллекционирование#Хобби
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