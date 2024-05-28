Стало известно, почему полезно коллекционировать вещи. Ответ психологов

Стоит сказать, что коллекция может быть личной, так что каждый предмет будет хранить особенное воспоминание. Психологи говорят, что коллекционирование может компенсировать недостаток любви от окружающих. Это хобби также является способом борьбы с экзистенциальными страхами. Смысл в том, что коллекция будет существовать и после смерти владельца.