Стало известно, какая еда помогает снижать стресс

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Справляться со стрессом помогают прогулки на свежем воздухе, медитации и физическая активность. Однако не стоит отрицать, что в этой борьбе на помощь приходит она — вкусная еда.
Диетолог Марьяна Джутова рассказала, что укрепляют нервную систему и иммунитет суши и роллы с красной рыбой. Это происходит за счет полезных жирных кислот, белка, фосфора и витамин. Особенно богаты этими элементами жирные сорта рыб, пишет издание newia.ru.
В свой рацион специалисты также советуют включать: