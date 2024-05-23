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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

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Стало известно, какая еда помогает снижать стресс

23 мая 2024, 10:22
Фото: Город55
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Каждый пятый житель России подвергается стрессу. Об этом говорят данные ВЦИОМ. Как бороться с отягощающим чувством? Отвечает диетолог.

Справляться со стрессом помогают прогулки на свежем воздухе, медитации и физическая активность. Однако не стоит отрицать, что в этой борьбе на помощь приходит она — вкусная еда.

Диетолог Марьяна Джутова рассказала, что укрепляют нервную систему и иммунитет суши и роллы с красной рыбой. Это происходит за счет полезных жирных кислот, белка, фосфора и витамин. Особенно богаты этими элементами жирные сорта рыб, пишет издание newia.ru.

В свой рацион специалисты также советуют включать:

  • миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна содержат магний и цинк, которые помогают бороться с тревожностью;
  • шпинат и другие зеленые листовые овощи богаты магнием, который помогает расслабить мышцы и уменьшить стресс;
  • черника, клубника и малина содержат антиоксиданты, которые защищают организм от повреждений, вызванных стрессом;
  • темный шоколад содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые могут улучшать настроение и снижать уровень стресса;
  • авокадо богат витаминами группы B, которые играют важную роль в поддержании нервной системы;
  • апельсины, лимоны и грейпфруты содержат витамин C, который помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса);
  • зеленый и травяные чаи, например с ромашкой или мятой, успокаивают нервную систему и способствуют расслаблению;
  • овсянка, коричневый рис и киноа содержат сложные углеводы, которые стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают настроение;
  • йогурт и другие пробиотики способствуют здоровью кишечника, что в свою очередь влияет на общее состояние нервной системы.
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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Новости#Диеты#Еда#Здоровая еда#Диетолог
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