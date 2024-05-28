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Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов

28 мая 2024, 09:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Директор омской компании попал под суд за миллионные задолженности

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело предпринимателя, который задолжал налоговой более 14 млн рублей.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «Строй Транс Север», которое занимается оказанием услуг в сфере автомобильного грузового транспорта. Предприниматель обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствие установило, что с сентября 2022 по май 2023 года обвиняемый, зная о наличии у организации 14,9 миллионов рублей долга, скрыл от налоговой средства предприятия. Их сумма составила более 6 миллионов рублей. За этот счет должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Во время следствия обвиняемый добровольно погасил сумму долга. Уголовное время направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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