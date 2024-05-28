Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов

Следствие установило, что с сентября 2022 по май 2023 года обвиняемый, зная о наличии у организации 14,9 миллионов рублей долга, скрыл от налоговой средства предприятия. Их сумма составила более 6 миллионов рублей. За этот счет должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.