Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:55
Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО «Строй Транс Север», которое занимается оказанием услуг в сфере автомобильного грузового транспорта. Предприниматель обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следствие установило, что с сентября 2022 по май 2023 года обвиняемый, зная о наличии у организации 14,9 миллионов рублей долга, скрыл от налоговой средства предприятия. Их сумма составила более 6 миллионов рублей. За этот счет должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Во время следствия обвиняемый добровольно погасил сумму долга. Уголовное время направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.