Просрочили 80 млн. Омский ЗМК «Мост» заставили выплатить долг по налогам

Ранее директора ООО «Глобус-Агро» обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Сумма задолженности превысила 31 млн рублей. Он включал в документы ложную информацию о приобретении товаров и работ у подконтрольных организаций. Свою вину он так и не признал, но полностью возместил ущерб. Следком собрал достаточно доказательств — дело направится в суд для рассмотрения по существу.