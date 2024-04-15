Просрочили 80 млн. Омский ЗМК «Мост» заставили выплатить долг по налогам

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В пресс-службе прокуратуры Омского района сообщили, что во время проверки деятельности Завода металлоконструкций «Мост» были выявлены нарушения.
Оказалось, что у завода накопилась просроченная задолженность по единому налоговому счету. Эта задолженность включает в себя налоги на доходы работников, прибыль организаций, а также обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование.
Тогда прокуратура внесла представление руководителю завода для устранения выявленных нарушений. В результате предприятие погасило задолженность на сумму более 80 млн рублей.
Ранее директора ООО «Глобус-Агро» обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Сумма задолженности превысила 31 млн рублей. Он включал в документы ложную информацию о приобретении товаров и работ у подконтрольных организаций. Свою вину он так и не признал, но полностью возместил ущерб. Следком собрал достаточно доказательств — дело направится в суд для рассмотрения по существу.