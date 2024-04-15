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иллюстрация

Просрочили 80 млн. Омский ЗМК «Мост» заставили выплатить долг по налогам

15 апреля 2024, 05:15
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура заставила ЗМК «Мост» выплатить долг по налогам на 80 млн

Прокуратура выявила, что задолженность включает налоги на доходы физлиц, прибыль организаций и обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Долг был погашен только после того, как руководителю завода было внесено представление.

В пресс-службе прокуратуры Омского района сообщили, что во время проверки деятельности Завода металлоконструкций «Мост» были выявлены нарушения.

Оказалось, что у завода накопилась просроченная задолженность по единому налоговому счету. Эта задолженность включает в себя налоги на доходы работников, прибыль организаций, а также обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Тогда прокуратура внесла представление руководителю завода для устранения выявленных нарушений. В результате предприятие погасило задолженность на сумму более 80 млн рублей.

Ранее директора ООО «Глобус-Агро» обвинили в уклонении от налогов в особо крупном размере. Сумма задолженности превысила 31 млн рублей. Он включал в документы ложную информацию о приобретении товаров и работ у подконтрольных организаций. Свою вину он так и не признал, но полностью возместил ущерб. Следком собрал достаточно доказательств — дело направится в суд для рассмотрения по существу.

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