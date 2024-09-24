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Налоговая служба

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2024
Бывший глава омского минстроя перешел работать в IT-компанию
24 сентября, 07:07
Директор омской компании попал под суд за неуплату 14,9 миллионов налогов
В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело предпринимателя, который задолжал налоговой более 14 млн рублей.
28 мая, 09:55
Присвоены 1,4 млн рублей. Экс-главбух двух детсадов Омска предстанет перед судом
Обвиняемая, пользуясь своими полномочиями, регулярно перечисляла на свой счет деньги учреждения.
25 апреля, 10:38
Создавал видимость. Директор омской компании задолжал 46 миллионов налогов
Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, он переводил деньги на счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспорта.
15 марта, 11:26
2023
Показатель превышен. За 11 месяцев 2023 года омичи заплатили 279 млрд рублей налогов
18 декабря 2023, 08:55
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
9 октября 2023, 04:57
В Омске огласят приговор бывшему главному налоговику региона за взятку в 10 млн
Бывшего главу омской налоговой Владимира Репина обвиняют в получении взятки за невключение фирм в график проверок.
9 октября 2023, 04:34
С 1 июня в 15 районах Омской области закроются налоговые пункты
Теперь получить услуги можно с помощью онлайн-сервисов.
17 мая 2023, 08:43
2022
1,1 миллиард «не туда». Омичи ошиблись почти в 83 тыс. платежных квитанций
Человеческий фактор. Налоговикам Омской области пришлось уточнять 82 797 документов. За 10 месяцев омичи некорректно отправили 1,1 млрд рублей.
28 ноября 2022, 10:19
Омские миллионеры заплатили 41 млн налогов. Повышенный налог насчитали 1048 людям
Впервые те омичи, чьи годовые заработки превышают 5 млн рублей, заплатили повышенный налог.
26 октября 2022, 10:19

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