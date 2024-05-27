В Омске начал работать оперштаб по восстановлению территорий, пострадавших от паводка

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Сегодня, 27 мая, губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск работы оперштаба по восстановлению территорий, пострадавших от паводка в Омской области. Заседания будут проводиться ежедневно.
Сейчас в Усть-Ишимском районе уровень воды начал снижаться. Когда постройки окончательно освободятся от жидкости, начнет работу комиссия по оценке ущерба. Кроме того, уже сформированы бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только это станет возможным.
По сообщению регионального управления МЧС, в районе остаются затопленными 557 жилых домов и 1 024 приусадебных участка. Уровень воды в Иртыше составляет 913 см, а в Ишиме в районе села Орехово — 1 422 см.