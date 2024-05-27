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В Омске начал работать оперштаб по восстановлению территорий, пострадавших от паводка

27 мая 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области заработал оперштаб по восстановлению территорий после паводка

Запуск работы оперативного штаба анонсировал Виталий Хоценко, заседания будут проводиться ежедневно.

Сегодня, 27 мая, губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск работы оперштаба по восстановлению территорий, пострадавших от паводка в Омской области. Заседания будут проводиться ежедневно.

Сейчас в Усть-Ишимском районе уровень воды начал снижаться. Когда постройки окончательно освободятся от жидкости, начнет работу комиссия по оценке ущерба. Кроме того, уже сформированы бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только это станет возможным.

По сообщению регионального управления МЧС, в районе остаются затопленными 557 жилых домов и 1 024 приусадебных участка. Уровень воды в Иртыше составляет 913 см, а в Ишиме в районе села Орехово — 1 422 см.

Плюс 5 см. Уровень воды в реке Иртыш у города Тара продолжил расти и достиг 558 см
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