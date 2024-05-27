В Омске начал работать оперштаб по восстановлению территорий, пострадавших от паводка

Сейчас в Усть-Ишимском районе уровень воды начал снижаться. Когда постройки окончательно освободятся от жидкости, начнет работу комиссия по оценке ущерба. Кроме того, уже сформированы бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только это станет возможным.