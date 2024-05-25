Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

Сотрудники МЧС России продолжают помогать пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

25 мая 2024, 11:25
Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

Спасатели доставляют в населенные пункты района лекарства, а также продолжают укреплять насыпью электроподстанцию.

Сотрудники МЧС России продолжают помогать жителям Усть-Ишимского района, они доставляют необходимые медикаменты в населенные пункты. Также спасатели работают над укреплением насыпи вокруг электроподстанции в селе Усть-Ишим, совместно с ними в защите объекта участвуют местные жители.

Продолжается эвакуация населения с затопленных территорий, подвозится вода и продукты питания.

Сейчас уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 923 сантиметра, это на 1 см меньше, чем было сегодня утром. Уровень воды в Ишиме также снизился, но уже на 2 см, в районе села Орехово он составляет 1 453 сантиметра.

-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Россия#Паводок#МЧС#Иртыш#ГУ МЧС#Новости#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопления#Подтопление#Затопление#Ишим#МЧС России#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Паводковая обстановка#Подтопления
Подпишитесь
Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
Сегодня, 03:20
Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище
Сегодня, 06:42
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
Вчера, 04:24
-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать
Сегодня, 04:22
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
Вчера, 05:31
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
Вчера, 04:56
"