Сотрудники МЧС России продолжают помогать пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сотрудники МЧС России продолжают помогать жителям Усть-Ишимского района, они доставляют необходимые медикаменты в населенные пункты. Также спасатели работают над укреплением насыпи вокруг электроподстанции в селе Усть-Ишим, совместно с ними в защите объекта участвуют местные жители.
Продолжается эвакуация населения с затопленных территорий, подвозится вода и продукты питания.
Сейчас уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 923 сантиметра, это на 1 см меньше, чем было сегодня утром. Уровень воды в Ишиме также снизился, но уже на 2 см, в районе села Орехово он составляет 1 453 сантиметра.