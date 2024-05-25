Сотрудники МЧС России продолжают помогать пострадавшим от паводка в Усть-Ишиме

Сейчас уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 923 сантиметра, это на 1 см меньше, чем было сегодня утром. Уровень воды в Ишиме также снизился, но уже на 2 см, в районе села Орехово он составляет 1 453 сантиметра.