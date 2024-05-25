-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Сегодня, 25 мая, уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 924 сантиметра, это на 5 сантиметров ниже, чем было вчера. Уровень воды в Ишиме также начал снижаться, в районе села Орехово сейчас он составляет 1 455 сантиметров, это -14 сантиметров со вчерашнего дня.
Напомним, что в зоне подтопления оказался и Тарский район, вчера там был введен режим ЧС из-за паводка. От воды пострадали четыре дома и 13 приусадебных участков.