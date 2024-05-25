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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

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-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать

25 мая 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney
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Уровень воды в Иртыше и Ишиме снова начал снижаться

О текущей паводковой ситуации в Омской области рассказал Виталий Хоценко, сейчас уровень воды в Иртыше составляет 924 см.

Сегодня, 25 мая, уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 924 сантиметра, это на 5 сантиметров ниже, чем было вчера. Уровень воды в Ишиме также начал снижаться, в районе села Орехово сейчас он составляет 1 455 сантиметров, это -14 сантиметров со вчерашнего дня.

Напомним, что в зоне подтопления оказался и Тарский район, вчера там был введен режим ЧС из-за паводка. От воды пострадали четыре дома и 13 приусадебных участков.

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