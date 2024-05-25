-5 см за сутки. Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима снова начал падать

Сегодня, 25 мая, уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составил 924 сантиметра, это на 5 сантиметров ниже, чем было вчера. Уровень воды в Ишиме также начал снижаться, в районе села Орехово сейчас он составляет 1 455 сантиметров, это -14 сантиметров со вчерашнего дня.