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иллюстрация

Медведи и лисы под угрозой. В Большереченском зоопарке подготовились к паводку

22 мая 2024, 04:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Большереченском зоопарке готовятся к спасению животных от паводка

Вольеры с бурыми медведями расположены в полутора метрах от воды. Из-за этого животные мечутся в своих клетках. Для предотвращения затопления были установлены бетонные блоки между дорогой и рекой. Если вода поднимется еще, животных переселят на второй этаж вольеров.

В Большереченском зоопарке готовятся к спасению животных от наводнения. Уровень воды в реке Большая, протекающей рядом с зоопарком, повышается.

В эфире ГТРК «Иртыш» сообщили, что вольеры с бурыми медведями находятся на расстоянии полутора метров от воды. Животные, чувствуя опасность, мечутся в своих клетках. Однако специалисты уверяют, что причин для беспокойства нет, поскольку необходимые меры уже приняты.

Чтобы предотвратить затопление вольеров, были установлены бетонные блоки. Они расположены между дорогой и рекой. Если уровень воды поднимется еще больше, животных переселят на второй этаж вольеров.

«Если вода подойдет ближе и зайдет в клетки с животными, для них уже подготовлены специальные понтоны, чтобы они могли перемещаться по вольерам. То же самое касается и лисьего ряда», — объяснили сотрудники зоопарка.

По словам специалистов, каждый год в мае уровень воды в этой реке поднимается и она выходит из берегов. В этом году разлив реки был особенно сильным, поскольку Иртыш (Большая река является его притоком) также внес свой вклад в этот процесс.

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