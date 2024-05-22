Медведи и лисы под угрозой. В Большереченском зоопарке подготовились к паводку

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В Большереченском зоопарке готовятся к спасению животных от наводнения. Уровень воды в реке Большая, протекающей рядом с зоопарком, повышается.
В эфире ГТРК «Иртыш» сообщили, что вольеры с бурыми медведями находятся на расстоянии полутора метров от воды. Животные, чувствуя опасность, мечутся в своих клетках. Однако специалисты уверяют, что причин для беспокойства нет, поскольку необходимые меры уже приняты.
Чтобы предотвратить затопление вольеров, были установлены бетонные блоки. Они расположены между дорогой и рекой. Если уровень воды поднимется еще больше, животных переселят на второй этаж вольеров.
«Если вода подойдет ближе и зайдет в клетки с животными, для них уже подготовлены специальные понтоны, чтобы они могли перемещаться по вольерам. То же самое касается и лисьего ряда», — объяснили сотрудники зоопарка.
По словам специалистов, каждый год в мае уровень воды в этой реке поднимается и она выходит из берегов. В этом году разлив реки был особенно сильным, поскольку Иртыш (Большая река является его притоком) также внес свой вклад в этот процесс.