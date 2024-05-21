Движение восстановлено. В Омске троллейбусы снова ходят по улице Нефтезаводской

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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После вчерашнего дождя в Омске полностью откачали воду, из-за которой троллейбусы маршрутов не могли доехать до конечной остановки. Сегодня движение троллейбусов по маршрутам № 4 и 67 восстановлено до конечной остановки «ОНПЗ», сообщает пресс-служба администрации Омска.
Ранее Город55 информировал о временном изменении маршрутов троллейбусов № 4 и 67. Это было связано с тем, что на участках улицы Нефтезаводской скопилось много воды после дождя.
Аварийные бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) откачивают жидкость с территории. Специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт» постоянно следят за ситуацией.