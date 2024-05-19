Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков

В частности, проезд будет перекрыт уже в ближайшее время: в 12:00 часов. Данное ограничение будет действовать до часу дня. Отметим, что интервал между «перекрытиями» составляет два часа: дальнейший запрет на движение грузовиков вновь будет активен в 15:00 и 18:00 часов. Для всех остальных категорий транспорта проезд свободный.