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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

иллюстрация

Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков

19 мая 2024, 05:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Движение грузовиков по трассе Тюмень-Омск будут перекрывать в течение дня

Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.

Пресс-центр УМВД по Омской области сообщил об очередном введении запрета на движение по трассе Р-402 Тюмень-Омск — проезд через 426 километр автомагистрали будут периодически закрывать для «тяжеловесов».

В частности, проезд будет перекрыт уже в ближайшее время: в 12:00 часов. Данное ограничение будет действовать до часу дня. Отметим, что интервал между «перекрытиями» составляет два часа: дальнейший запрет на движение грузовиков вновь будет активен в 15:00 и 18:00 часов. Для всех остальных категорий транспорта проезд свободный.

Ранее Город55 сообщал о прекращении повышения уровня воды в реках Иртыш и Ишим:

Губернатор Омской области сообщил о прекращении подъема уровня воды в Усть-Ишиме
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#Илья Скобин#Транспорт#Трасса#Губернатор#Иртыш#Новости#Вода#Ограничения#Перекрытие#Ишим#Реки#Грузовики#Движение#Тюмень-Омск
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