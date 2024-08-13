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Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием
3 июня, 11:28
Минус 13 см: что известно о текущей ситуации с паводком на севере Омской области
23 мая, 04:08
Движение с перерывами. На трассе Тюмень-Омск вновь ограничили движение грузовиков
Необходимость в интервальных ограничениях движения тяжелой техники все еще сохраняется.
19 мая, 05:13
Сети и лодки. В Омской области задержали первых нарушителей запрета на рыбную ловлю
Браконьеров поймали на «горячем»: мужчины как раз выбирали сети из воды.
26 апреля, 09:41
Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги
9 апреля, 13:06
2023
Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш
7 декабря 2023, 04:22
Экстремальное загрязнение. В омских водоемах обнаружили опасные вещества
В водоемах снова выявили превышение ПДК магния, хлоридов, сульфатов, меди, ртути и других веществ.
11 апреля 2023, 08:00

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