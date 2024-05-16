Австралийский фигурист сбежал в Москву после обвинений в сексуальных домогательствах

В резюме SafeSport сообщается, что Керри признался в сексуальных связях с 17-летней девушкой с сентября 2016 года. Однако он утверждал, что не знал о ее возрасте. Спортсменка же говорила, что Керри манипулировал ею в течение нескольких месяцев, пока она была несовершеннолетней перед тем, как заняться сексом.