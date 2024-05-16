Австралийский фигурист сбежал в Москву после обвинений в сексуальных домогательствах

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Несколько фигуристок пожаловались на поведение 29-летнего Керри. В отчете Центра безопасного спорта США указывается, что он неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетними спортсменками. Молодому человеку в тот период было 21-22 года. Нередко он тогда находился в состоянии алкогольного опьянения. Австралийскому фигуристу вынесли наказание в виде пожизненной дисквалификации за сексуальные домогательства.
Так, например, двукратная чемпионка США Грейси Голд рассказала, что Брендан Керри поцеловал ее без ее согласия несколько лет назад. Фигурист после заявил, что это произошло по обоюдному согласию.
В резюме SafeSport сообщается, что Керри признался в сексуальных связях с 17-летней девушкой с сентября 2016 года. Однако он утверждал, что не знал о ее возрасте. Спортсменка же говорила, что Керри манипулировал ею в течение нескольких месяцев, пока она была несовершеннолетней перед тем, как заняться сексом.
В отчете SafeSport указывается, что девушка как минимум один раз говорил молодому человеку «нет». Брендан же на допросе опроверг это и то, что он прижимал ее к земле. По итогу спустя время фигуристка отказалась от идеи возбуждать уголовное дело, согласно полицейскому отчету, полученному ESPN.
Центр безопасного спорта США намерен запретить австралийцу посещать любые мероприятия, проводимые в США, и участвовать в них, так как юрисдикция организации не распространяется на другие страны. Санкция является неокончательной, так что фигурист вправе обжаловать решение.
Отметим, что после того как разгорелся скандал, Брендан Керри переехал в Москву и стал заниматься у Николая Морозова. Последнее время, а именно до Олимпиады в Пекине, Брендан тренировался в ЦСКА у Елены Буяновой.