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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Публично оскорбила: легенда велоспорта под угрозой травли из-за поведения жены

Публично оскорбила: легенда велоспорта под угрозой травли из-за поведения жены

14 мая 2024, 12:29
Фото: Город55
Знаменитый велосипедист Крис Фрум оказался в гуще скандала на политической почве. Причина — несдержанность его супруги в социальных сетях. В чем причина конфликта — в материале Города55.

38-летний британский спортсмен Крис Фрум даже после травм на одном из соревнований остается первоклассным велогонщиком. Правда, в последние годы он слегка потерял форму и очень хочет проявить себя в «Тур де Франс» в 2024 году. Велосипедист должен выступать за израильскую команду.

Все бы ничего, но появился риск выбыть из «Большой петли». Дело при этом даже не в каких-то спортивных моментах. Проблема возникла после поста супруги спортсмена Мишель Фрум. Она написала неоднозначный комментарий в социальных сетях, в котором читается оскорбление палестинцев и всех мусульман.

Есть большая вероятность, что ее высказывания спровоцируют протесты во время трехнедельной гонки, в которой планирует участвовать Фрум.

«Мне надоело сидеть сложа руки, тихо поддерживая Израиль, в то время как пропаганда ХАМАС захватывает социальные сети. Хватит — значит хватит! […] Права женщин имеют значение! Права меньшинств имеют значение! ХАМАС не поддерживает ничего из этого. Раскройте глаза, и вы увидите реальность ненависти, которую они распространяют», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мишель Фрум.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Возмущенные пользователи пожелали, чтобы каждый спонсор, который связан с Крисом Фрумом, расторг с ним контракт. По мнению подписчиков Фрум, она разрушила карьеру и бренд своего мужа.

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#Алина Ясинская#Общество#Спорт#Скандал#Новости#Велосипедист#Велосипед#Великобритания#Оскорбления
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