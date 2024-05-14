Публично оскорбила: легенда велоспорта под угрозой травли из-за поведения жены

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
38-летний британский спортсмен Крис Фрум даже после травм на одном из соревнований остается первоклассным велогонщиком. Правда, в последние годы он слегка потерял форму и очень хочет проявить себя в «Тур де Франс» в 2024 году. Велосипедист должен выступать за израильскую команду.
Все бы ничего, но появился риск выбыть из «Большой петли». Дело при этом даже не в каких-то спортивных моментах. Проблема возникла после поста супруги спортсмена Мишель Фрум. Она написала неоднозначный комментарий в социальных сетях, в котором читается оскорбление палестинцев и всех мусульман.
Есть большая вероятность, что ее высказывания спровоцируют протесты во время трехнедельной гонки, в которой планирует участвовать Фрум.
«Мне надоело сидеть сложа руки, тихо поддерживая Израиль, в то время как пропаганда ХАМАС захватывает социальные сети. Хватит — значит хватит! […] Права женщин имеют значение! Права меньшинств имеют значение! ХАМАС не поддерживает ничего из этого. Раскройте глаза, и вы увидите реальность ненависти, которую они распространяют», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Мишель Фрум.
Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Возмущенные пользователи пожелали, чтобы каждый спонсор, который связан с Крисом Фрумом, расторг с ним контракт. По мнению подписчиков Фрум, она разрушила карьеру и бренд своего мужа.