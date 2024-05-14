Публично оскорбила: легенда велоспорта под угрозой травли из-за поведения жены

Все бы ничего, но появился риск выбыть из «Большой петли». Дело при этом даже не в каких-то спортивных моментах. Проблема возникла после поста супруги спортсмена Мишель Фрум. Она написала неоднозначный комментарий в социальных сетях, в котором читается оскорбление палестинцев и всех мусульман.