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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 17:57

Россия вне игры: назван победитель «Евровидения-2024»

Россия вне игры: назван победитель «Евровидения-2024»

13 мая 2024, 15:52
Фото: Город55
Стали известны результаты самого масштабного вокального конкурса «Евровидение-2024». Финал состоялся в ночь на 12 мая. Подробности — в материале Города55.

Интернет-пользователи со всего мира могли видеть подведение итогов «Евровидения-2024». Прямой эфир запускался на официальном YouTube-канале конкурса.

Жюри конкурса эстрадной песни решило, что победителем «Евровидения-2024» должен стать исполнитель из Швейцарии. Речь идет о рэпере Немо Меттлере (Nemo). Музыкант выступил с песней The Code. Он набрал 591 балл.

Напомним, что в прошлом году в «Евровидении» победил представитель Швеции. На сцену вышли певица Лорин и спела песню Tattoo.

К слову, Россия вновь не участвовала в конкурсе. Она «выбыла» из Европейского вещательного союза, поскольку начался конфликт на Украине. Решение об исключении России из состава было принято на следующий день после объявления о начале СВО.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Музыка#Музыкант#Россия#Новости#Концерт#Евровидение
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