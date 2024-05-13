Россия вне игры: назван победитель «Евровидения-2024»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Интернет-пользователи со всего мира могли видеть подведение итогов «Евровидения-2024». Прямой эфир запускался на официальном YouTube-канале конкурса.
Жюри конкурса эстрадной песни решило, что победителем «Евровидения-2024» должен стать исполнитель из Швейцарии. Речь идет о рэпере Немо Меттлере (Nemo). Музыкант выступил с песней The Code. Он набрал 591 балл.
Напомним, что в прошлом году в «Евровидении» победил представитель Швеции. На сцену вышли певица Лорин и спела песню Tattoo.
К слову, Россия вновь не участвовала в конкурсе. Она «выбыла» из Европейского вещательного союза, поскольку начался конфликт на Украине. Решение об исключении России из состава было принято на следующий день после объявления о начале СВО.