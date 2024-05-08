Рэпер Канье Уэст выступит на концерте в Москве. Фейк или правда?

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
О возможном визите Йе в Россию сообщил Telegram-канал Mash. По представленной информации, американский рэпер должен выступить во дворце спорта «Лужники». Концерт якобы состоится 8 июня, в день рождения исполнителя. В этом году он отметит 47-летие. Более того, заявлялось, что Канье Уэст привезет с собой в российскую столицу жену Бьянку.
Mash писал, что переговоры о концерте велись больше года, у рэпера есть желание увидеть Москву. Однако чуть позже информацию о поездке Канье в Россию опровергли.
Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил «Известиям», что около месяца назад вопрос о приезде американского исполнителя действительно обсуждался, но дело остановилось, когда речь зашла об оплате выступления. Желающих заплатить за концерт не нашлось. Отметим, что гонорар Канье Уэста составляет не меньше 5 млн долларов.
После заявления Ратникова свой комментарий в социальных сетях оставила продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что американский музыкант все-таки посетит Россию, но не летом. Соответствующую информацию она назвала «суперэксклюзивом». По ее данным, Йе нужно ждать этой осенью.