Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Рэпер Канье Уэст выступит на концерте в Москве. Фейк или правда?

Рэпер Канье Уэст выступит на концерте в Москве. Фейк или правда?

8 мая 2024, 11:31
Фото: Город55
Стало известно, что известный американский исполнитель Йе (он отказался от имени Канье Уэст) может прилететь в Россию. Интернет горячо обсуждает, состоится ли концерт рэпера в Москве. Подробности — в материале Города55.

О возможном визите Йе в Россию сообщил Telegram-канал Mash. По представленной информации, американский рэпер должен выступить во дворце спорта «Лужники». Концерт якобы состоится 8 июня, в день рождения исполнителя. В этом году он отметит 47-летие. Более того, заявлялось, что Канье Уэст привезет с собой в российскую столицу жену Бьянку.

Mash писал, что переговоры о концерте велись больше года, у рэпера есть желание увидеть Москву. Однако чуть позже информацию о поездке Канье в Россию опровергли.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил «Известиям», что около месяца назад вопрос о приезде американского исполнителя действительно обсуждался, но дело остановилось, когда речь зашла об оплате выступления. Желающих заплатить за концерт не нашлось. Отметим, что гонорар Канье Уэста составляет не меньше 5 млн долларов.

После заявления Ратникова свой комментарий в социальных сетях оставила продюсер Яна Рудковская. Она заявила, что американский музыкант все-таки посетит Россию, но не летом. Соответствующую информацию она назвала «суперэксклюзивом». По ее данным, Йе нужно ждать этой осенью.

Для омичей бесплатно выступит группа «5УТРА»
Узнать подробнее
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Россия#Москва#Развлечения#Новости#Концерт
Подпишитесь
Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду
Сегодня, 04:50
Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»
Сегодня, 09:27
«Каждый день проверки». Следком России разберется с вырубкой деревьев в омском парке
Сегодня, 11:43
Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом
Сегодня, 05:08
150 млн на троих. Сколько заработают новички омского «Авангарда»
Сегодня, 09:15
И погуляли, и поработали: в омском дендросаду прошла масштабная уборка
Сегодня, 10:07
"