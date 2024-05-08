Рэпер Канье Уэст выступит на концерте в Москве. Фейк или правда?

О возможном визите Йе в Россию сообщил Telegram-канал Mash. По представленной информации, американский рэпер должен выступить во дворце спорта «Лужники». Концерт якобы состоится 8 июня, в день рождения исполнителя. В этом году он отметит 47-летие. Более того, заявлялось, что Канье Уэст привезет с собой в российскую столицу жену Бьянку.