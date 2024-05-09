Никто не забыт. Омичи возложили цветы к Вечному огню

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В День Победы в Омске прошла Вахта Памяти, в ней приняли участие десятки воспитанников кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кадеты несли Вахту у Вечного огня в мемориальном сквере «Памяти борцов революции» и Парке имени 30-летия Победы.
Цветы к мемориалам возложили тысячи омичей, многие приходили к ним с портретами воевавших родственников.
«Каждый год мы ходим и на парад, и возлагаем цветы в память об участниках Великой Отечественной войны. Считаю, что это уже больше, чем традиция, такие мероприятия помогают хранить память о великом подвиге наших солдат», — рассказала омичка Виктория.
Цветы к Вечному Огню возложили также представители исполнительной и законодательной власти, ветеранских и общественных объединений, депутаты, сенаторы и военнослужащие. Почтили память воинов и игроки футбольного клуба «Иртыш».
Напомним, что сегодня утром на Соборной площади прошло торжественное построение войск Омского гарнизона. Несмотря на ветреную погоду и штормовое предупреждение мероприятие посетили тысячи горожан. О том, как прошел Парад Победы, Город55 рассказал в материале.