Никто не забыт. Омичи возложили цветы к Вечному огню

В День Победы в Омске прошла Вахта Памяти, в ней приняли участие десятки воспитанников кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кадеты несли Вахту у Вечного огня в мемориальном сквере «Памяти борцов революции» и Парке имени 30-летия Победы.