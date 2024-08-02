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Омский кадетский военный корпус

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Выпускник Омского кадетского корпуса погиб во время СВО
2 августа, 03:12
Жесткий отбор. С апреля в Омском кадетском корпусе стартует прием заявок на обучение
Город55 узнал о том, какие документы нужны для поступления в Омский кадетский корпус, о сроках подачи личных дел и вступительных испытаниях.
8 апреля, 10:40
Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»
22 марта, 04:08
Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса
Этим займется городская администрация и Минстрой региона.
17 января, 09:59
2023
Виктор Басаев: «Социальная акция „Решают люди“ затрагивает жизнь каждого»
Председатель Омского областного Союза ветеранов рассказал, как можно продлить жизнь Омскому Кадетскому корпусу.
4 сентября 2023, 13:45
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
23 августа 2023, 08:34
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
18 августа 2023, 03:42
Богомолы, застройка кадетского корпуса и реакция министра на выбросы. Омск сегодня
11 августа 2023, 14:28
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
11 августа 2023, 08:49
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
8 августа 2023, 04:24
На СВО погиб мастер спорта по гиревому спорту, выпускник Омского кадетского корпуса
У молодого человека осталась супруга, тоже спортсменка.
6 августа 2023, 11:18
В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус
19 июля 2023, 05:40
Фуражки вверх! В Омском кадетском корпусе прошел выпускной
По кадетской традиции выпускники в знак окончания учебы подкинули вверх свои фуражки.
23 июня 2023, 07:01
«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса
Денег на содержание и ремонт здания нет.
10 июня 2023, 04:30
В зоне СВО погиб выпускник Омского кадетского корпуса
Леонид Щегловский посмертно награжден орденом мужества.
2 мая 2023, 09:43
2022
После стольких лет. Омские кадеты возродили новогодний бал
На торжество попали лучшие воспитанники.
25 декабря 2022, 12:33
В Омске решается судьба бывшего здания кадетского корпуса
Специалисты проведут оценку здания и примут решение — сносить или реконструировать.
29 октября 2022, 04:10

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