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Кадеты

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Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса
Этим займется городская администрация и Минстрой региона.
17 января, 09:59
2023
Фуражки вверх! В Омском кадетском корпусе прошел выпускной
По кадетской традиции выпускники в знак окончания учебы подкинули вверх свои фуражки.
23 июня 2023, 07:01
Прокуратура проверит издевательства над кадетом омской «Казачьей школы-интерната»
20 апреля 2023, 06:21
2022
После стольких лет. Омские кадеты возродили новогодний бал
На торжество попали лучшие воспитанники.
25 декабря 2022, 12:33
Стало известно, почему в омской кадетской школе произошла отставка директора
В мэрии Омска уточнили, почему произошла смена руководства в кадетской школе-интернате.
2 ноября 2022, 03:33

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