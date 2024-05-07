Вездеходам дороги не нужны. На чем передвигаться по труднодоступной Омской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как известно, рынок тонко чует запросы потребителей. Когда потребителям массово что-то нужно и они готовы за это платить, такое производство рано или поздно появится. Поэтому неудивительно, что в большой и бездорожной России существует огромный спрос на вездеходную технику.
Омская область не является исключением. Не только рыбацкие и охотничьи места, но и простые деревни нередко находятся там, куда ни один автомобиль, даже самый «навороченный» джип, не проедет. На помощь в таком случае приходят именно вездеходы.
Актуальность вездеходной техники — тема неиссякаемая, и будет таковой оставаться еще много-много лет. Просто посмотрев на карту России с ее обширной территорией и огромным разнообразием природных условий, приходит однозначное понимание, что покорять эти неизведанные просторы можно только на транспорте с высокой проходимостью.
«В арктических районах страны в ближайшие 10 лет будет потребность порядка 20 тысяч вездеходов, если прибавить к этому другие субъекты РФ плюс гусеничную технику, мы видим здесь потенциал и объем рынка на предстоящие годы», — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
Рынок вездеходной техники в России специалисты сегодня оценивают примерно в 24 млрд рублей. На сегмент самого популярного вида вездеходных транспортных средств — колесных — приходится треть рынка. Примерно такую же долю занимают гусеничные вездеходы, а оставшаяся часть — за водной и мототехникой.
Отдельные производства вездеходов открыты в различных уголках нашей необъятной страны. В Омской области также есть компании, занимающиеся производством техники высокой проходимости. С 2000-х разработкой и производством амфибийных судов на воздушной подушке под названием «Арктика» занимается торгово-промышленный центр «СибВПКНефтегаз». Предприятие создали в рамках межрегиональной целевой программы «Создание и развитие производства конкурентоспособного импортозамещающего оборудования». За 20 лет существования его продукцию эксплуатировали в Казахстан, ЯНАО, Красноярский край, Якутию и на Чукотку.
Помимо этого, в 2014 году госкорпорация «Ростех» совместно с администрацией Омска готовилась массово выпускать модель вездехода на воздушной подушке — «Корсар», которые предназначены для эксплуатации как на водной поверхностью, так и над снежным покровом, льдом, болотами и тундрой.
Несмотря на это за последние пять лет такие омские учреждения, как «Главное управление лесного хозяйства», «Управление по охране животного мира» и «Пожарно-спасательная служба Омской области» покупали снегоболотоходы, вездеходы и квадроциклы не у местных производителей. Технику им поставляли из Новосибирска, Челябинска, Томска, Нижегородской, Тюменской областей и ЯНАО.
Вездеходы помогают в охоте, рыбалке, путешествиях и туризме. Оценили возможности такого транспорта, которому «все по колесу», и сотрудники омского ГУЛХа и «Управления по охране животного мира», а им по работе постоянно приходится бывать в отдаленных и труднодоступных местах.
В «Главном управлении лесного хозяйства», как рассказали Городу55, за последние пять лет закупили для лесхозов более 60 единиц техники, в основном с высокой проходимостью, благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Среди них, например, шесть снегоболотоходов и два квадроцикла для разведки лесных пожаров и быстрой заброски людей на сложные участки с ручным оборудованием.
«Вся эта техника крайне необходима лесхозам и активно используется в борьбе с пожарами: она позволяет оперативно доставлять людей, а также оборудование и инвентарь для тушения на отдаленные и сложные для доступа участки», — уточнили в пресс-службе ГУЛХа.
24 единицы вездеходной техники сейчас есть в распоряжении омского «Управления по охране животного мира», все это — снегоболотоходы Гуран, Сокол, ФанТом, Трэкол и Хищник. Самыми дорогими — от 7,5 млн рублей — для учреждения стали снегоболотоходы ФанТом и Трэкол.
В процессе эксплуатации техника оправдала все ожидания и показала себя с положительной стороны при проведении рейдов, объезда территории заказников, расположенных в северной части Омской области. Также вездеходы использовали для доставки к месту проведения работ спасателей и спецоборудования в условиях бездорожья, чтобы спасти людей. Есть и финансовый момент — при использовании снегоболотоходов «Управлением» снизились в два раза затраты на ремонт и обслуживание УАЗов.
Инспектор отдела охотничьего хозяйства Юрий Зырянов отметил, что работа в сфере охраны охотничьих угодий особенно весной, в период распутицы и разлива озер, благодаря вездеходной технике с высокой проходимостью становится заметно легче. Да и в борьбе с браконьерами инспекторы стали мобильнее и на шаг впереди.
«Для такой техники нет препятствий. Можно передвигаться по пересеченной местности на территории охотничьих угодий во всех районах Омской области в любое время года. А также эта техника удержится на плаву, преодолеет любые водные преграды, сломанные деревья, удобно, что мы можем зацепить прицеп и вывезти корма на подкормочные площадки», — рассказал Юрий Зырянов.
С ним согласился и инспектор отдела оперативного реагирования Виктор Красников:
«В настоящее время, когда в охотничьих угодьях практически отсутствуют дороги, оросительные каналы пришли в негодность, местность стала заболоченной, без спецтехники практически не обойтись. При использовании вездеходов намного сокращается расстояние для исследования объекта, так как можно передвигаться напрямую. Также присутствует фактор неожиданности, ведь охотинспектор появляется в том месте, где охотники не ожидали его встретить».
Отечественные производили вездеходной техники, на которую в России существует огромный спрос, сталкиваются с немалым количеством трудностей. Самой острой проблемой, пожалуй, является отсутствие легких дизельных двигателей. Те дизельные двигатели, которые есть в стране, огромные и не подходят для производства, например, амфибийной техники.
Помимо этого, производителей волнует нехватка кадров и автокомпонентов, сложности с сертификацией, высокий утилизационный сбор. Но на помощь отрасли с разработкой нормативно-правовых актов и новыми рынками сбыта приходит Торгово-промышленная палата России.
«Мы фактически помогаем поставщикам и производителям найти друг друга. Также мы продвигаем интересы производителей данного вида техники через выставки и ярмарки. Многие производители данной отрасли являются членами ТПП, мы также помогаем найти выходы на новые региональные рынки и помогаем с зарубежными рынками, я имею ввиду страны ШОС, БРИКС и СНГ», — уточнил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков.
В заключении отметим, что хоть в последние годы отечественный рынок вездеходной техники и набирает обороты, по данным исследователей, России нужно минимум в два раза больше такой техники, чем ее сейчас успевают производить. Поэтому при росте этого рынка обязательно произойдет рост и экономики страны.