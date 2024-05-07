Вездеходам дороги не нужны. На чем передвигаться по труднодоступной Омской области

В процессе эксплуатации техника оправдала все ожидания и показала себя с положительной стороны при проведении рейдов, объезда территории заказников, расположенных в северной части Омской области. Также вездеходы использовали для доставки к месту проведения работ спасателей и спецоборудования в условиях бездорожья, чтобы спасти людей. Есть и финансовый момент — при использовании снегоболотоходов «Управлением» снизились в два раза затраты на ремонт и обслуживание УАЗов.