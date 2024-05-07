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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

иллюстрация

Кузбассовцы пожаловались на запредельные цены на церковные обряды

7 мая 2024, 13:04
Фото: Город55
иллюстрация
Стало известно, что в Кузбассе существенно поднялись цены на обряды в церквях. Это заметили в городе Мыски. Местная жительница написала об этом в социальных сетях.
«Сегодня пришла в церковь города Мыски, обновлять сорокоуст за здравие воина, полгода назад заказывала, стоило 600 рублей, а сейчас — 1500. Где справедливость? Наши сыновья, мужья воюют, а они так цены задирают», — цитирует женщину издание Sibdepo.ru.

В Кузбасской митрополии сообщили, что уже разбираются в этой ситуации. Диакон Вячеслав Ланский уточнил, что участники СВО при этом могут не платить вообще, если у них нет возможности.

«Провели предварительное расследование. Вообще, есть благословение, что поминовение и о живых, и о почивших участниках специальной военной операции никак не регламентируются. Т.е. если человек хочет что-то пожертвовать — он жертвует. А если нет, то нет. Никто ничего просить не будет», — объяснил представитель митрополии.

Диакон также сказал, что в случае непониманий можно связываться с секретарем Новокузнецкой епархии. Также можно писать Вячеславу Ланскому по возникшим вопросам на почту [email protected].

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#РПЦ#Церковь#Новости
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