Кузбассовцы пожаловались на запредельные цены на церковные обряды

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
«Сегодня пришла в церковь города Мыски, обновлять сорокоуст за здравие воина, полгода назад заказывала, стоило 600 рублей, а сейчас — 1500. Где справедливость? Наши сыновья, мужья воюют, а они так цены задирают», — цитирует женщину издание Sibdepo.ru.
В Кузбасской митрополии сообщили, что уже разбираются в этой ситуации. Диакон Вячеслав Ланский уточнил, что участники СВО при этом могут не платить вообще, если у них нет возможности.
«Провели предварительное расследование. Вообще, есть благословение, что поминовение и о живых, и о почивших участниках специальной военной операции никак не регламентируются. Т.е. если человек хочет что-то пожертвовать — он жертвует. А если нет, то нет. Никто ничего просить не будет», — объяснил представитель митрополии.
Диакон также сказал, что в случае непониманий можно связываться с секретарем Новокузнецкой епархии. Также можно писать Вячеславу Ланскому по возникшим вопросам на почту [email protected].