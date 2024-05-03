Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху и зачем это делается

Исследователи предполагают, что обычай красить яйца среди христиан появился в связи с событием, случившимся после воскресения Иисуса Христа. Его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского императора с известием о воскрешении Иисуса. Правитель не поверил женщине, сказав, что скорее яйцо покраснеет, чем кто-то воскреснет. И в одно мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар императору, покраснело.