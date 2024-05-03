Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху и зачем это делается

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Традиция окрашивания яиц существует во многих культурах. Например, на Африканском континенте расписывали яйца страуса. Также яйца красили финикийцы, ассирийцы и персы.
У многих народов яйца считаются символом плодородия. Испокон веков их было принято дарить во время осенних и весенних празднеств в честь урожая. Как правило, яйца окрашивали в красный цвет, сообщает newia.ru.
Исследователи предполагают, что обычай красить яйца среди христиан появился в связи с событием, случившимся после воскресения Иисуса Христа. Его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского императора с известием о воскрешении Иисуса. Правитель не поверил женщине, сказав, что скорее яйцо покраснеет, чем кто-то воскреснет. И в одно мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар императору, покраснело.
С этого момента сложилась традиция красить яйца в красный цвет. Еще одна версия гласит, что данный оттенок является символом христовой крови, пролитой за людские грехи.
Однако яйца красят не только в красный. Со временем традиция видоизменилась, и в разных странах появился обычай красить яйца в различные цвета, а также расписывать их всевозможными узорами.