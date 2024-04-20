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иллюстрация

«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок

20 апреля 2024, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омских рыбаков предупредили о действующем запрете на ловлю рыбы с лодок

С 20 апреля по 20 мая в регионе были введены ограничения на рыбалку. Также с 25 апреля по 25 мая запретят ловить рыбу на озерах. В указанный период у большинства видов рыб начинается нерест, поэтому рыбалка с лодок или сетью запрещена.

Омская рыбоохрана предупреждает, что с сегодняшнего дня и до 20 мая вступает в силу запрет на рыбалку в Иртыше и его притоках. Это касается всех видов водных биоресурсов. Кроме того, с 25 апреля по 25 мая будет запрещено ловить рыбу на озерах.

Ограничения на рыбалку введены из-за того, что в указанный период у большинства видов рыб начинается нерест. Это время называется «месяцем тишины», когда запрещена рыбалка с лодок или сетью. Однако с берега можно ловить рыбу донной или поплавочной удочкой. Также разрешается использовать спиннинг, но с двумя крючками одновременно. При этом суточная норма улова не должна превышать 10 кг.

Отметим, что лов особо ценных пород рыб, таких как сибирский осетр, нельма, стерлядь и артемия, полностью запрещен. Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Омским рыбакам рассказали, за что можно получить штраф в нерестовый период
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#Омск#Омская область#Рыбалка#Иртыш#Штраф#Новости#Лодка#Сеть#Улов#Нерест
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