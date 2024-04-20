«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:08
Омская рыбоохрана предупреждает, что с сегодняшнего дня и до 20 мая вступает в силу запрет на рыбалку в Иртыше и его притоках. Это касается всех видов водных биоресурсов. Кроме того, с 25 апреля по 25 мая будет запрещено ловить рыбу на озерах.
Ограничения на рыбалку введены из-за того, что в указанный период у большинства видов рыб начинается нерест. Это время называется «месяцем тишины», когда запрещена рыбалка с лодок или сетью. Однако с берега можно ловить рыбу донной или поплавочной удочкой. Также разрешается использовать спиннинг, но с двумя крючками одновременно. При этом суточная норма улова не должна превышать 10 кг.
Отметим, что лов особо ценных пород рыб, таких как сибирский осетр, нельма, стерлядь и артемия, полностью запрещен. Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.