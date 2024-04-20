«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок

Ограничения на рыбалку введены из-за того, что в указанный период у большинства видов рыб начинается нерест. Это время называется «месяцем тишины», когда запрещена рыбалка с лодок или сетью. Однако с берега можно ловить рыбу донной или поплавочной удочкой. Также разрешается использовать спиннинг, но с двумя крючками одновременно. При этом суточная норма улова не должна превышать 10 кг.