Почти все болели. В 2023 году в колониях Омской области умерло 24 заключенных

К концу 2023 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Омской области, согласно данным ежегодного доклада уполномоченного по правам человека, находилось 4836 человек (это только 49,5% от лимита наполняемости), к концу 2022 года таковых было около 6000 человек. То есть численность заключенных снизилась на 1142 человека.