Почти все болели. В 2023 году в колониях Омской области умерло 24 заключенных

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
К концу 2023 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Омской области, согласно данным ежегодного доклада уполномоченного по правам человека, находилось 4836 человек (это только 49,5% от лимита наполняемости), к концу 2022 года таковых было около 6000 человек. То есть численность заключенных снизилась на 1142 человека.
В прошлом году не обошлось без смертей в колониях. 22 человека скончались от различных болезней.
«Основными причинами смерти являются: ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, болезни нервной системы, болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения», — говорится в докладе уполномоченного.
Еще два человека скончались не по причине болезни. Один — из-за отравления, а второй — от некой травмы.
«За 12 месяцев 2023 года был зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве (с оформлением акта формы Н-1), причиной которого послужили нарушения требований техники безопасности со стороны самого пострадавшего осужденного», — утверждается в докладе.
Какой именно работой занимался этот осужденный, уполномоченный по правам человека в Омской области не уточнил.
Два человека также в 2023-м умерло в СИЗО умерло, хотя годом ранее там не было зарегистрировано случаев смерти. При этом никаких фактов оказания некачественной медпомощи скончавшимся осужденных по результатам проведенных проверок не выявили.
Добавим, что 18 из 35 осужденных, заявившимся на специальную медкомиссию, удалось освободиться из мест отбывания наказания из-за тяжелых болезней.